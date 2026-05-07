Nouveau DS à l’OM : Frank McCourt freine le dossier Fournier

La direction de l’OM a entamé depuis quelques jours des négociations avec Julien Fournier afin de succéder à Medhi Benatia. Sauf que sa signature se heurte désormais aux réserves de Frank McCourt.

Mercato OM : Frank McCourt hésite pour Julien Fournier

Le casting pour remplacer Medhi Benatia a déjà débuté à l’Olympique de Marseille. Le directeur de football marocain va s’en aller au terme de la saison. Il laissera un vide qu’il faudra vite combler. L’OM le sait très bien. Ses dirigeants sont à pied d’œuvre pour trouver son digne successeur.

Julien Fournier est même perçu comme l’un des favoris à la succession de Benatia. D’autant plus qu’il a déjà officié à l’OM sous l’ère Pape Diouf (2004-2009). Sa bonne connaissance de Marseille et son expérience sont des atouts considérables.

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Les négociations entre l’OM et Julien Fournier ont déjà débuté en vue de poser les bases d’un accord. Sauf qu’un nouveau rebondissement s’opère en coulisses. La Tribune Olympienne rapporte que le propriétaire Frank McCourt et son nouveau président Stéphane Richard hésite pour cette piste.

Son passé clivant pose problème

La raison ? Le profil de Julien Fournier est jugé beaucoup trop « clivant ». Son parcours a parfois été marqué par plusieurs polémiques. Des zones d’ombre qui refroidissent aujourd’hui l’état-major de l’OM. Les témoignages recueillis autour du club confirment l’étonnement que susciterait un tel choix.

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Le retour de l’ancien secrétaire général de l’OM est donc encore loin d’être bouclé. La direction phocéenne étude d’autres profils en vue de succéder à Medhi Benatia. Les noms de Cristiano Giuntoli et Paul Mitchell reviennent avec insistance.