Bayern Munich – PSG : Le coup de génie d’Enrique confirmé !

Le PSG s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, mercredi soir, face au Bayern Munich. Notamment, grâce à un coup tactique de Luis Enrique.

Bayern Munich – PSG : Le plan surréaliste de Luis Enrique pour museler Olive

Lors du choc face au Bayern Munich, le coach du PSG a mis en place une approche tactique étonnante afin de limiter l’impact de Michael Olise. Pour y parvenir, Luis Enrique s’est appuyé sur une méthode inhabituelle impliquant directement son gardien Matvey Safonov.

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Selon les informations du quotidien Le Parisien, sur la majorité des renvois de l’international russe, Luis Enrique voulait volontairement se débarrasser du ballon sur le côté droit de l’attaque bavaroise. Pourquoi ? Pour atténuer l’impact de l’ailier munichois Michael Olise, dangereux sur les duels individuels, en resserrant le jeu dans cette zone.

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Une stratégie payante, car l’international français de 24 ans n’a pas eu son apport habituel. Un coup tactique inédit aussi génial qu’efficace puisque Michael Olise a été complètement muselé et très souvent pris par deux joueurs parisiens. Un coup de génie salué dans les médias hexagonaux.

Laurent Perrin : « Cela montre le génie de Luis Enrique »

Au lendemain de la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, Laurent Perrin a confirmé le coup tactique de Luis Enrique pour réduire au maximum l’impact de Michael Olise dans le jeu mis en place par Vincent Kompany.

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« Cela montre le génie de Luis Enrique. D’abord, cela permettait de passer au-dessus du bloc du Bayern qui gênait les relances et empêchait le PSG de repartir de derrière. Cela inversait la situation en exerçant un pressing sur l’adversaire sur la remise en jeu. Comme Paris le fait souvent et depuis longtemps sur les coups d’envoi.

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Le deuxième objectif était de faire reculer Olise et de le mettre dans une situation inconfortable. Si vous regardez bien, Safonov trouve des touches toujours du même côté. C’est juste génial », s’est exclamé le journaliste lors d’une session Questions/Réponses sur le site du quotidien Le Parisien.