Mercato : L’OM bouscule l’ASSE pour un phénomène français

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Alors que la crise persiste à l’OM, la direction phocéenne intensifie sa quête de jeunes talents. Elle s’est récemment invitée dans la bataille pour Iliane Saada, suivi aussi par l’ASSE.
Mercato OM : Offensive en cours pour Iliane Saada
Le vivier rhodanien continue d’alimenter les convoitises de plus grands clubs français. Et cette fois-ci c’est Iliane Saada, jeune milieu offensif de l’AS Saint-Priest qui est suivi de très près. Le joueur de 18 ans a réalisé de belles performances en U19 National. Il en est à 6 buts et 7 passes décisives en 19 rencontres.
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Iliane Saada s’impose aujourd’hui comme l’une des révélations les plus prometteuses de sa catégorie, ayant déjà goûté à la National 2. Un tel talent a rapidement alerté l’Olympique de Marseille. Le compte NationalFootball le confirme, la direction de l’’OM suit attentivement la situation complexe du jeune joueur au sein de son club actuel.
L’AS Saint-Etienne est également sur le coup
En effet, un différend avec le président Patrick Gonzalez l’écarterait des séances d’entraînement et des matchs. Cette mise à l’écart devrait précipiter son départ de l’AS Saint-Priest. Les recruteurs de l’OM restent doc aux aguets. Ils devront cependant faire face à une rude concurrence.
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L’AS Saint-Étienne est séduite par le profil percutant d’Iliane Saada. Les Verts ne sont pas seuls sur ses traces. Le Paris FC, l’OGC Nice et le RC Lens restent à l’affût. C’est donc une grosse bataille qui se dessine pour le natif de Lyon.