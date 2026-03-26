Mercato OM : Benatia prépare un retour surprise en attaque

L’OM s’agite déjà en coulisses en attendant l’ouverture du mercato d’été, et Medhi Benatia semble déterminé à poursuivre son chantier offensif. Après avoir rapatrié Pierre-Emerick Aubameyang, le directeur sportif olympien travaillerait désormais sur un come-back inattendu, celui d’un jeune attaquant formé à Marseille mais jamais lancé en équipe première.

‎Mercato OM : Benatia veut recréer une dynamique offensive

‎La direction marseillaise avance avec un objectif clair : redonner du souffle à une attaque parfois trop dépendante de ses cadres. Medhi Benatia, jamais avare d’un coup stratégique, voit dans le retour d’un enfant du club une opportunité à la fois émotionnelle et sportive. Une manière de raviver la fibre marseillaise tout en misant sur un profil en pleine ascension.

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‎Ce projet s’inscrit dans la continuité du retour d’Aubameyang, bouclé sans indemnité au cœur de l’été. Le Gabonais, revenu auréolé de son passage au Moyen-Orient, symbolise cette volonté de renouer avec des trajectoires fortes, presque romanesques. Et Benatia semble déterminé à prolonger ce récit.

‎Giovani Versini, l’enfant oublié devenu cible prioritaire à Marseille

‎Dans les travées du club, un nom apparaît : Giovani Versini. Formé au club mais jamais apparu sous le maillot professionnel, l’attaquant de 22 ans s’est construit loin des feux marseillais, entre Clermont et Pau. Travailleur de l’ombre, il a patiemment sculpté son jeu jusqu’à briller en Ligue 2, où ses neuf buts et ses passes décisives ont attiré bien des regards.

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‎Benatia, qui apprécie les trajectoires cabossées autant que les profils combatifs, verrait en Versini une sorte de miroir de sa propre carrière : un joueur sous-estimé, à qui il suffirait d’offrir la bonne scène pour exploser. L’OM n’a pas oublié le garçon… et Marseille pourrait bien être prête à réparer cette erreur de jeunesse.

‎Une concurrence déjà féroce sur le dossier

‎La route ne sera toutefois pas dégagée. Lille, le Stade Rennais, mais aussi plusieurs clubs étrangers guettent l’évolution du dossier, séduits par la progression du jeune Français et surtout par sa situation contractuelle avantageuse. Dans un marché où chaque pépite est disputée, l’Olympique de Marseille devra jouer finement.

‎Reste que la carte affective n’est pas neutre. Revenir dans son club formateur, pour y décrocher enfin sa chance, pourrait peser lourd dans l’esprit de Versini. Benatia, lui, avance avec l’assurance de ceux qui savent que certaines histoires ne demandent qu’à être réécrites. À l’intersaison 2026, la sienne s’annonce peut-être comme l’une des plus belles du mercato olympien.

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