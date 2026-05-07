Real Madrid : Violente bagarre entre Tchouaméni et Valverde

Après la violente altercation entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde, les deux joueurs du Real Madrid se sont une nouvelle fois battus ce jeudi 7. Et les choses ont été très sérieuses entre les deux hommes.

Les coulisses de la bagarre entre Tchouaméni et Valverde

Rien ne va plus au Real Madrid. Alors que le club espagnol se dirige vers une seconde année blanche et la petite virée en amoureux de Kylian Mbappé en Sardaigne fait actuellement beaucoup parler à Madrid, le journal Marca révèle que Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni se sont battus en marge de la séance d’entraînement de ce jeudi.

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Tout a commencé la veille. Mercredi, la presse espagnole rapporte une vive altercation entre les deux joueurs. Durant la séance d’entraînement, Tchouaméni a mis un coup à son coéquipier, sans le vouloir. Ce que l’international uruguayen n’a pas digéré, au point de vouloir lui rendre la pareille. Après la séance, les deux hommes s’embrouillent dans le vestiaire, sans suite.

Mais ce jeudi, la tension est montée d’un cran. D’abord avec un refus de Valverde de serrer la main de son coéquipier, selon les informations de la presse espagnole. Durant la séance du jour, le milieu uruguayen a mis une balayette à Tchouaméni.

Dans l’exercice suivant, l’entraîneur Alvaro Arbeloa a mis les deux hommes dans la même équipe pour tenter de faire baisser la tension. Mais rien n’y fit, puisqu’ils ont continué les invectives mutuelles. À la fin de la séance, les joueurs rentrent dans le vestiaire et une bagarre éclate entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde.

Federico Valverde a perdu connaissance !

Marca décrit un nouvel incident qualifié de « très grave » par certains membres du vestiaire. « Une bagarre qui a dégénéré dès le début, obligeant même plusieurs membres de l’équipe à intervenir, et qui s’est terminée par le transfert de l’Uruguayen à l’hôpital », écrit le média madrilène.

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De son côté, RMC Sport révèle que « Valverde tombe, s’ouvre à la tête et perd connaissance quelques secondes. Il est alors transporté à l’hôpital. Selon la presse espagnole, Arbeloa est parti avec lui. » Cet événement dévoile les tensions insoutenables au sein de l’équipe du Real Madrid.

« Des sources affirment que ce nouveau conflit a été « bien pire » que celui qui s’est produit hier », ajoute Marca. Face à la gravité supposée des faits, la direction madrilène aurait immédiatement convoqué une réunion d’urgence. Après son élimination en quart de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, le Real Madrid vit une saison aux enjeux limités.

Les joueurs d’Alvaro Arbeola affrontent le FC Barcelone, qui pourrait officialiser son sacre en Liga, ce dimanche 10 mai (21 h). Le club n’a pas encore communiqué sur cette affaire. L’entourage des deux joueurs non plus. Mais l’affaire n’en restera pas là. Le Real Madrid compte bien infliger des sanctions aux deux hommes dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

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