Stade Rennais: 110M€, Pinault signe une importante opération

À quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estival, les supporters du Stade Rennais ont reçu une grande nouvelle concernant une opération d’envergure réalisée par la famille Pinault pour le club.

La famille règle une dette du Stade Rennais

Bien remonté au classement de Ligue 1 et en pleine bataille pour arracher une place européenne en fin de saison, le Stade Rennais va vivre un sprint final allégé d’une dette de 110 millions d’euros. En effet, le site Sportune révèle que le club breton a procédé dans le courant de la saison à une importante opération financière.

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Lors d’une assemblée générale extraordinaire, l’actionnaire unique du SRFC, la société EPS (Européenne pour la Promotion du Sport) du propriétaire François Pinault, a converti une dette de 110 millions d’euros qu’il détenait sur le club en capital. Résultat : la dette disparaît du bilan du Stade Rennais, et le capital social des Rouge et Noir fait plus que doubler, passant de 77,5 millions d’euros à 187,5 millions d’euros.

Pour le club entraîné par Franck Haise, c’est une opération d’assainissement financier significative : moins de dettes, des fonds propres renforcés et un bilan comptable amélioré. Une bonne nouvelle qui permet au Stade Rennais de disposer d’une excellente marge de manoeuvre sur le prochain mercato estival. Surtout si l’équipe de Franck Haise se qualifie pour une coupe européenne en fin de saison.