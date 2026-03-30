FC Nantes : Affaire Sala, la réaction de Kita au verdict du tribunal

Waldemar Kita, président du FC Nantes, a réagi au verdict rendu par le tribunal de commerce de Nantes, ce lundi, dans la funeste affaire Emiliano Sala. Il se dit satisfait du verdict.

FC nantes : Cardiff City débouté et condamné à verser 480 000 € au FCN

L’affaire Emiliano sala a été tranché définitivement en France, ce lundi 29 mars 2029, soit 7 ans après la tragique disparition du joueur transféré par le FC nantes à Cardiff City et mort accidentellement dans le crash de l’avion qui le transportait au Pays de Galles.

Le club gallois, qui réclamait une indemnisation d’un montant de 122 M€ au club français, a été débouté. En revanche, il a été condamné à verser 480 000 € de dommages et intérêts au club de Waldemar Kita.

Kita : « Le FC Nantes est très heureux de la décision, le club n’est en rien responsable du drame »

Traîné en justice depuis la terrible disparition de l’Argentin, le FCN se dit soulagé de voir se refermer ce triste épisode de l’histoire du club. Il approuve la décision rendue, condamnant Cardiff City.

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« Derrière cette affaire, il y a un drame humain. Malheureusement, cela fait sept ans que Cardiff nous poursuit et réveille cette blessure. Nous sommes donc très heureux de la décision qui ne fait que confirmer ce que nous soutenons depuis des années. Le tribunal l’a dit haut et fort et a même condamné Cardiff à des dommages et intérêts assez exemplaires. Le FC Nantes n’est en rien responsable du drame intervenu », a communiqué le club « Jaune et Vert ».

Pour rappel, la FIFA avait enjoint, précédemment, le club gallois de s’acquitter de l’indemnité de transfert d’Emiliano Sala, conclu à 17 millions d’euros, quelques jours avant sa mort.

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