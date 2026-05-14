Mercato FC Lorient : Deal à 25M€ pour un crack de Pantaloni

Le FC Lorient pourrait vivre un été très agité. Auteur d’une saison remarquée en Ligue 1, Pablo Pagis attire désormais plusieurs grosses écuries françaises, prêtes à se livrer une lutte intense pour tenter de rafler la mise.

Mercato FC Lorient : Le RC Lens accélère dans ce dossier brûlant

Pablo Pagis n’en finit plus de faire parler de lui. Après une saison convaincante sous les couleurs du FC Lorient, l’attaquant de 23 ans s’impose comme l’un des noms les plus convoités du prochain mercato estival. Avec 10 et 5 passes décisives en 27 rencontres de Ligue 1, l’attaquant lorientais a franchi un cap et suscite désormais l’intérêt de plusieurs clubs ambitieux du championnat.

Lisez aussi : Mercato FC Lorient : L’OM grille ses cartes pour Pablo Pagis

À voir

Turquie : la dernière grande danse de Hakan Çalhanoğlu ?

Selon TopMercato, le RC Lens a pris une avance importante dans ce dossier. Les Sang et Or apprécient particulièrement le profil polyvalent de Pablo Pagis, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque. Le projet lensois et la perspective de jouer la Ligue des champions séduiraient également le joueur, qui ne cache plus son envie de rejoindre un club capable de lui permettre de franchir un nouveau palier.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Le FC Lorient répond pour Adrien Grbic et Pablo Pagis

Sous contrat jusqu’en 2027 avec Lorient, Pablo Pagis devrait toutefois coûter cher. Les Merlus auraient fixé un premier prix autour de 15 millions d’euros et espèrent récupérer davantage grâce à différents bonus.

Rennes, Marseille et l’OL restent à l’affût

Derrière le RC Lens, plusieurs clubs surveillent attentivement l’évolution du dossier. Le Stade Rennais garde un œil très attentif sur son ancien joueur. En interne, le profil de Pablo Pagis plaît énormément, notamment pour sa capacité à faire des différences dans les petits espaces et son activité offensive.

Lire la suite sur le FC Lorient

Info Mercato : Une grosse surprise sur le banc du FC Lorient

À voir

Mercato FC Nantes : Deux gros départs programmés, des millions pleuvent

Mercato FC Lorient : Un relégué en Ligue 2 rêve de Pantaloni

L’Olympique de Marseille suit également avec attention. Le club phocéen pourrait rapidement passer à l’action selon l’évolution de son projet sportif dans les prochaines semaines. De son côté, l’OL reste présent malgré des discussions compliquées autour du montant réclamé par Lorient.