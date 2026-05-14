Mercato FC Nantes : Deux gros départs programmés, des millions pleuvent  

La direction du FC Nantes met deux cadres sur le marché. Les Kita attendent le jackpot dès l’ouverture du mercato estival.

Mercato FC Nantes : Deux ventes XXL actées

La chute est officielle, mais le trésor est là. Le FC Nantes rejoint l’antichambre de l’élite. Cette relégation pourrait s’accompagner d’un mercato XXL pour la famille Kita.

Le club s’apprête à vivre un été brûlant. Les dirigeants nantais préparent déjà de grosses ventes. Leur but ? Éponger les pertes liées à la descente. Selon l’insider Emmanuel Merceron, deux joueurs portent l’espoir financier du club : Matthis Abline et Tylel Tati.

À voir

RC Lens-PSG : Pierre Sage crie à l’injustice après le choc

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Négociations en cours, un crack proche de signer

Ce binôme vaut une fortune. À eux seuls, ils pourraient rapporter près de 50 millions d’euros. C’est colossal. L’expert estime la valeur de chaque talent à environ 25 millions d’euros. Certes, Tati a connu une fin de saison difficile à cause d’une blessure. Cela n’affaiblit pas sa cote. Merceron imagine même un prix légèrement supérieur pour le défenseur, prévoyant un bonus de 3 ou 4 millions d’euros supplémentaires.

En Ligue 2, le FC Nantes doit impérativement alléger sa masse salariale. Renflouer les caisses devient la priorité de Waldemar Kita. Dans cette optique, se séparer des meilleurs éléments est un passage obligé.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Rebondissement pour Frédéric Guilbert

À voir

Turquie : la dernière grande danse de Hakan Çalhanoğlu ?

Mercato FC Nantes : Maxime Dupé fixe une condition pour son arrivée

Matthis Abline possède une expérience précieuse en Ligue 1. Tylel Tati, de son côté, figure parmi les défenseurs les plus solides de sa génération. De nombreux recruteurs, en France comme à l’étranger, surveillent le dossier de près. Ces transferts sauveraient les finances du FC Nantes. Ils permettraient aussi de bâtir une nouvelle équipe. Mais sur le terrain, le départ de ces deux piliers affaiblirait l’effectif.