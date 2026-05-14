RC Lens-PSG : Pierre Sage crie à l’injustice après le choc

Le choc RC Lens-PSG (0-2) laisse un goût amer à Pierre Sage. L’entraîneur lensois a ouvertement dénoncé une injustice au regard de la prestation de son équipe.

RC Lens : Pierre Sage dépité du résultat contre le PSG

Le Paris Saint-Germain a remporté son duel face au RC Lens (2-0). Pierre Sage estime cependant que ce résultat ne reflète absolument pas la physionomie du match. Au point où il est convaincu que ses joueurs ont été victimes d’une véritable injustice au regard de leur débauche d’énergie.

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« Je pense que le score est très injuste (…) les joueurs auraient mérité autre chose qu’une défaite », a pesté Pierre Sage en conférence de presse. Les Sang et Or ont en effet tout tenté pour faire douter l’ogre parisien. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : 25 tentatives contre 10 seulement pour les Parisiens.

Un quatorzième titre pour le Paris Saint-Germain

Sauf que les hommes de Pierre Sage sont tombés sur un Matveï Safonov en état de grâce. Le gardien russe du PSG a multiplié les interventions décisives, frustrant les attaquants nordistes jusqu’au coup de sifflet final. Le réalisme parisien a visiblement fait la différence. Khvicha Kvaratskhelia et Ibrahim Mbaye ont su convertir leurs rares occasions pour sceller le sort du match.

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Ce succès à Lens permet ainsi au Paris SG de remporter son quatorzième titre de champion de France. Luis Enrique et ses troupes se concentrent à présent sur leur ultime défi : la finale de Ligue des champions face à Arsenal.