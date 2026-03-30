FC Nantes: Le tribunal livre son verdict dans l’affaire Sala

Sept ans après la mort de l’attaquant Emiliano Sala dans un accident d’avion, le tribunal de commerce de Nantes a enfin rendu son verdict dans le litige financier opposant Cardiff City au FC Nantes.

FC Nantes : Cardiff débouté dans l’affaire Emiliano Sala

Le club de Cardiff City FC demandait 122 millions d’euros au FC Nantes pour le préjudice lié au décès d’Emiliano Sala dans un accident d’avion en 2019. Ce lundi, le tribunal de commerce de Nantes a débouté le club gallois qui devra verser 300.000 euros aux Canaris. Le 21 janvier 2019, le footballeur Emiliano Sala décédait à 28 ans dans le crash de l’avion privé qui le ramenait de Nantes à Cardiff, au Pays de Galles, où il venait d’être transféré deux jours plus tôt.

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L’attaquant argentin n’aura finalement jamais eu l’occasion de disputer la moindre rencontre sous ses nouvelles couleurs. Depuis, le dossier est devenu épineux entre les deux clubs, se terminant devant la justice, alors que le club gallois, qui a mandaté des experts pour calculer les pertes de revenus subies après le décès du joueur, réclamait jusqu’à ce jour encore 122 millions d’euros à Waldemar Kita, président du club français.

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Après avoir rappelé les questions et donné quelques réponses, le tribunal a estimé que le FC Nantes n’avait pas commis de faute. L’agent Willie Mac Kay était bien mandataire du club nantais et n’était pas l’organisateur du vol. Les juges ont estimé que Cardiff n’avait pas subi de préjudice contrairement au FC Nantes.

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Le tribunal déboute donc Cardiff de ses demandes et le condamne à payer au FC Nantes 300.000 euros au titre du préjudice plus la somme de 180.000 euros, soit au total 480.000 euros. Ce jugement a été annoncé en présence de Mercedes Taffarel, la mère d’Emiliano Sala. Une décision qui met un terme à des années de bataille judiciaire.

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