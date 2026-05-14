Mercato : L’OM tremble, l’OGC Nice prépare sa vengeance !

Afficher l’index Masquer l’index
En passe de perdre Grégory Lorenzi au profit de l’OM, l’OGC Nice prépare une riposte XXL. La direction niçoise s’invite désormais dans la bataille pour Bruno Genesio.
Mercato OM : L’OGC Nice s’immisce dans le dossier Bruno Genesio
Une bataille intense se profile entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Alors que le litige entourant Grégory Lorenzi empoisonne déjà leur relation, les deux voisins du Sud s’affrontent désormais sur un autre dossier sensible : la signature de Bruno Genesio. Le technicien de 59 ans est en passe de qualifier le LOSC en Ligue des champions cette saison.
Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : Grégory Lorenzi bloqué par NiceÀ voirMercato FC Lorient : Deal à 25M€ pour un crack de Pantaloni
Sa situation contractuelle n’est cependant pas encore réglée. Bruno Genesio refuse jusqu’ici d’étendre son contrat à Lille. Il sera ainsi libre de tout engagement en ce moins juin. Cela attise naturellement les convoitises de l’élite française. L’OM ambitionnerait de le recruter afin de succéder à un Habib Beye sur le départ. Cet intérêt marseillais ne le laisse pas insensible.
De nouveaux investisseurs attendus au Gym
Bruno Genesio aurait fait de l’OM sa priorité pour poursuivre sa carrière en France. Sauf la riposte niçoise s’organise avec une détermination sans faille. L’OGCN, porté par de nouveaux investisseurs, aimerait faire du Lyonnais la figure de proue de son futur projet, indique Nice-Matin. Son expertise tactique et son passé d’ancien joueur du club jouent en sa faveur.
Lire la suite sur l’OM :
Grand ménage à l’OM : Lorenzi prêt à résilier des contrats
Ça chauffe à l’OM : L’arrivée de Bruno Genesio validée !
Cette « vengeance » des Aiglons dépend toutefois de deux facteurs : le maintien en Ligue 1 et la vente de l’OGC Nice avant le mois de juillet. Marseille est averti de la menace. Les Phocéens devront agir avec célérité pour éviter de sa faire doubler par un concurrent blessé dans son orgueil. Des solutions alternatives sont explorées en interne.