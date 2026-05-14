Turquie : la dernière grande danse de Hakan Çalhanoğlu ?

Alors qu’il sera âgé de 32 ans lors de la prochaine Coupe du Monde, Hakan Çalhanoğlu va peut-être disputer sa première et sa seule Coupe du Monde sous le maillot de la sélection turque. Entouré par une nouvelle génération ambitieuse, et le brassard de capitaine autour de son bras gauche, il porte l’espoir d’un peuple entier.

Un souvenir a entretenir pour Hakan Çalhanoğlu

Dans la tête des Turcs, il y a toujours ce parcours de 2002, qui se finit sur une exceptionnelle troisième place en battant la Corée en petite finale. Ce souvenir, c’est la dernière chose que le pays a en lien avec la Coupe du Monde. 24 années d’espoir de revivre un tel parcours ou d’aller encore plus loin.

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Et ce souvenir ainsi que cet espoir, c’est aux hommes de l’Italien Vincenzo Montella de le faire revivre et de montrer que le peuple a raison d’y croire. Et son leader n’est autre que le milieu de l’Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu. En tant qu’ancien au sein de la sélection, il doit être celui qui y impose la discipline et le respect. C’est à lui de porter cette équipe pour la pousser à aller plus loin.

Une dernière fois, capitaine

C’est quelque chose qu’il ne cache pas, Hakan Calhanoglu est plus proche de la fin de sa carrière internationale que de ses débuts. Avec ses trois derniers Euros, mais malheureusement aucune CDM, le leader technique et mental de la sélection devra redoubler d’efforts.

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Avec ses meilleures années en arrière malheureusement, il le sait, c’est peut-être sa dernière compétition sous le maillot de la Turquie. Il veut faire honneur à ses origines en emmenant la sélection le plus loin possible, et ses camarades portent son espoir et ses ambitions avec lui. Ils veulent rendre fier leur capitaine.

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C’est sans aucun doute que l’on peut le dire, on va avoir un sublime tournoi cet été, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes, de la part de la Turquie.