Mercato Stade Rennais : Accord bouclé pour l’arrivée de Kamory ?

Le Stade Rennais pourrait accueillir Kamory Doumbia cet été. L’international malien affole les compteurs de but en Ligue 1.

Mercato : Le Stade Rennais lorgne Kamory Doumbia

Les recruteurs rennais bougent les lignes pour déloger de nouvelles pépites cet été. Le Stade Rennais aurait jeté son dévolu sur Kamory Doumbia. C’est un milieu offensif qui brille actuellement sous les couleurs du Stade Brestois. Selon les indiscrétions, l’international malien pourrait débarquer au Roazhon Park.

Doumbia impressionne. Indispensable au dispositif brestois, le natif de Bamako enchaîne les prestations de haut vol et attire les regards des écuries ambitieuses du championnat. Rennes observe sa progression avec une attention toute particulière.

Le transfert s’annonce pourtant difficile. Le joueur est lié au SB29 par un contrat jusqu’en juin 2029. Si les dirigeants finistériens souhaitent conserver leur pépite, cette situation contractuelle de longue durée pourrait considérablement faire grimper les enchères lors des négociations à venir.

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Le malien a la force dans les jambes. Ses statistiques sont solides. 5 buts et 3 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues. Le Stade Rennais cherche un créateur. Doumbia est le profil idéal pour les Rouge et Noir. Aucun accord n’est encore trouvé entre les deux camps.

Pour arracher la signature du milieu malien, le Stade Rennais devra formuler une proposition financière suffisamment convaincante pour faire fléchir la direction brestoise, qui reste ferme pour l’instant.

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