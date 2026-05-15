‎Mercato FC Nantes : Le mauvais coup de Castro contre le FCN

Le FC Nantes pourrait voir une piste étudiée sur le mercato avec attention lui échapper… au profit d’un visage bien connu de la Beaujoire. Il s’agit de Luis Castro, installé sur le banc de Levante et déjà prêt à jouer un mauvais tour aux Canaris.

‎Mercato FC Nantes : Nicolas Kocik, une piste étudiée avec sérieux

‎Dans les bureaux du FC Nantes, le chantier du poste de gardien n’a jamais été pris à la légère. Avec les interrogations autour de l’avenir d’Anthony Lopes, plusieurs profils ont été observés, analysés, disséqués. Parmi eux, Nicolas Kocik s’était discrètement imposé comme une option crédible.

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‎Le portier du Mans, solide et régulier cette saison, coche plusieurs cases essentielles : fiabilité, marge de progression et coût raisonnable. Mais les dirigeants nantais semblent avoir réorienté leur réflexion, notamment vers le retour de Maxime Dupé, un dossier jugé plus rassurant dans un contexte sportif fragile.

‎Luis Castro revient hanter le mercato du FCN

‎Pendant que Nantes ajuste ses priorités, Levante avance ses pions. Et derrière cette offensive espagnole se cache une figure familière : Luis Castro. L’ancien technicien du FCN, aux commandes de Levante en Espagne, pousse activement pour attirer Kocik afin de renforcer un effectif engagé dans une lutte délicate pour le maintien, selon Foot Mercato.

#LMFC 🔴🟡 Nicolas Kocik est suivi par Levante et en Ligue 1



Des discussions ont même débuté avec l’actuel 18e de Liga



Le gardien manceau a été l’un des grands artisans de la remontée du club en L1 cette saison



Avec @sebnonda https://t.co/zZyPgT3SOq pic.twitter.com/LiGGj3s0wW — 𝙅𝙤𝙧𝙙𝙖𝙣 (@PJordan__) May 14, 2026

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‎Le paradoxe est savoureux. Écarté de l’environnement nantais, Castro pourrait aujourd’hui subtiliser un joueur ciblé par les Canaris. Dans un marché des gardiens devenu particulièrement tendu, laisser filer un profil accessible peut parfois coûter cher.