Stade Rennais : Un homme clé annonce son départ du SRFC

Le Stade Rennais vit une page inattendue de son histoire. Guillaume Cerutti, président du conseil d’administration et figure centrale du groupe Artémis, a annoncé qu’il quitterait son poste à l’issue de la saison 2025‑2026.

‎Stade Rennais : Cerutti quitte le navire après un passage fulgurant

‎Arrivé à la tête du conseil d’administration en octobre dernier, Guillaume Cerutti a rapidement marqué de son empreinte la gouvernance du Stade Rennais. Haut fonctionnaire et dirigeant reconnu, il a déjà laissé son nom dans l’histoire de Christie’s et de la Pinault Collection. « Après dix ans en tant que CEO puis président du conseil d’administration de Christie’s… le moment est venu pour moi d’envisager la prochaine étape de mon parcours professionnel », a-t-il confié sur LinkedIn.

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‎Si son passage au SRFC a été relativement court, il aura été stratégique. Cerutti a su imposer une vision structurée et audacieuse, tout en s’impliquant dans les débats nationaux sur la réforme du football français. Son départ laisse un vide certain dans le club, déjà habitué aux remaniements au sommet.

‎Une saison charnière pour le club breton

‎Le SRFC connaît une saison contrastée, entre ambitions européennes et interrogations sur son modèle sportif et économique. Le rôle du président du conseil d’administration est central : infrastructures, stratégies à long terme et politique sportive. La perspective du départ de Cerutti pose donc une question majeure : qui prendra le relais pour piloter le SRFC dans cette période de transformation ?

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‎Dans son message d’adieu, Cerutti reste néanmoins optimiste : « Je continuerai encore quelques mois, à leurs côtés, dans mes fonctions de président du conseil d’administration du Stade Rennais F.C., toujours en course pour une qualification européenne en fin de saison et activement impliqué dans la réforme de la gouvernance du football français. » Une manière élégante de rappeler son engagement jusqu’au bout.

‎Un nouveau chapitre personnel et professionnel

‎Au-delà du club, l’homme d’affaires envisage des horizons plus personnels : « Retrouver du temps pour ma famille et mes amis, pour la lecture et la réflexion, et donner vie à plusieurs projets personnels longtemps reportés », a-t-il ajouté. Son départ, bien que stratégique pour sa carrière, laisse derrière lui un Stade Rennais en pleine interrogation.

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