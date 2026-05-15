‎Barrage ASSE-Rodez : Le message fort de Davitashvili

‎Zuriko Davitashvili et l’ASSE avancent vers leur rendez-vous le plus important de la saison avec une certitude : il faudra jouer sans peur face à Rodez. À la veille du barrage décisif à Geoffroy-Guichard, le Géorgien a livré un discours fort en conférence de presse.

‎Barrage ASSE-Rodez : Davitashvili prêt à en découdre

‎À Saint-Étienne, les discours prudents ont laissé place à une concentration presque militaire. Si la montée directe a échappé aux Verts, l’heure n’est plus aux regrets. Dans un Geoffroy-Guichard annoncé incandescent, les Stéphanois savent qu’un match peut encore changer le visage d’une saison entière.

Lire aussi : ASSE : Play-off 2, un groupe renforcé pour affronter Rodez

À voir

Mercato PSG : Énorme annonce dans le dossier Fernandes !

‎Face aux médias, Zuriko Davitashvili a surtout voulu envoyer un signal clair sur sa condition physique et son état d’esprit. Longtemps gêné à une cheville, le Géorgien a rassuré tout son monde : « Je suis prêt à jouer 90 minutes », a-t-il affirmé, dissipant les doutes avant ce rendez-vous couperet.

‎Une Saint-Etienne revigorée avant Rodez

‎Dans ce contexte particulier, les nouvelles de l’effectif ont aussi redonné le sourire au staff stéphanois. Philippe Montanier a confirmé plusieurs retours importants, notamment celui du gardien Gautier Larsonneur, dont l’expérience pourrait peser lourd dans un duel où chaque détail compte.

Lire aussi : Mercato ASSE : Le sort de Kanté et de Soumahoro déjà scellé

‎Seul Augustine Boakye manquera à l’appel, suspendu. Mais le sentiment dominant reste celui d’un groupe regonflé au meilleur moment. Une donnée concrète qui pourrait changer l’équation : Saint-Étienne récupère plusieurs joueurs potentiellement titulaires juste avant son match le plus important de l’année.

‎Le vrai message : les Verts pensent collectif

‎Davitashvili aurait pu savourer son trophée individuel de meilleur joueur de Ligue 2. Pourtant, le Géorgien a préféré recentrer le débat sur l’essentiel : « Ce n’est qu’un trophée individuel (…) Je ne suis focus que sur l’aspect collectif et ce match très important demain », a-t-il insisté.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE – Rodez : Montanier s’arme contre une équipe redoutable

À voir

‎Mercato OM : Encore un nouveau départ de poids officialisé

Mercato ASSE : Le sort de Kanté et de Soumahoro déjà scellé

‎Dans une saison marquée par les montagnes russes émotionnelles, ce discours traduit un vestiaire qui refuse de se disperser. « Ce genre de matchs, on rêve tous de les jouer », a aussi glissé le Stéphanois, avant de conclure avec un mot d’ordre clair : « On est focus sur l’objectif ». À l’AS Saint-Etienne, l’heure n’est plus aux promesses, mais aux actes.