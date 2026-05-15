‎42M€, contrat de 5 ans… Le PSG tient son nouveau défenseur

‎Le mercato du PSG pourrait bientôt connaître un sérieux coup d’accélérateur. À la recherche d’un renfort défensif capable d’incarner le futur, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Joël Ordóñez avec une offre bien précise.

‎Mercato PSG : Le Paris SG dégaine pour Joël Ordóñez

‎Paris n’a visiblement aucune envie de regarder le train passer. Alors que le secteur défensif demeure un chantier prioritaire, les dirigeants franciliens auraient dégainé une première offre concrète pour tenter de verrouiller l’arrivée de Joël Ordóñez. À seulement 22 ans, le défenseur équatorien du Club Bruges coche plusieurs cases : solide dans les duels, propre à la relance et déjà étonnamment mature pour son âge.

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‎Selon les éléments relayés par PSG Inside Actus, le champion de France préparerait un contrat longue durée de cinq saisons pour un salaire à 250 000 euros. Une manière de sécuriser un profil jugé compatible avec le projet sportif parisien : jeune, à fort potentiel et capable d’évoluer dans un football moderne où le défenseur doit autant construire qu’éteindre les incendies.

‎Un pari à 42 millions d’euros pour le Paris SG

‎Le chiffre interpelle : près de 42 millions d’euros pourraient être nécessaires pour convaincre Bruges de lâcher sa pépite. Une somme importante, certes, mais qui reflète aussi l’évolution du marché des défenseurs centraux prometteurs. Aujourd’hui, attendre coûte parfois plus cher qu’agir vite.

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‎Dans les coulisses, Paris sait également qu’il ne dispose pas d’un boulevard. Plusieurs formations européennes, notamment en Angleterre, surveilleraient attentivement le dossier. Et dans ce type de négociation, les clubs de Premier League arrivent rarement les mains dans les poches.

‎Pourquoi le PSG veut conclure rapidement

‎Le Paris Saint-Germain cherche à anticiper plutôt qu’à réparer. En ciblant tôt un joueur comme Ordóñez, le club veut éviter les interminables feuilletons estivaux qui font grimper les prix et retardent l’intégration sportive. ‎

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Reste désormais à savoir si le club parisien transformera l’essai avant que le marché ne s’emballe. Dans le football moderne, un dossier calme le lundi peut devenir une bataille XXL dès le vendredi. Et Paris le sait mieux que personne.