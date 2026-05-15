‎ASSE : Montanier change tout pour survivre !

‎Philippe Montanier et l’ASSE jouent déjà une partie de leur avenir. Après les turbulences récentes et une défaite qui a laissé des traces face à Rodez, Saint-Étienne doit impérativement afficher un tout autre visage pour ne pas voir le rêve de Ligue 1 s’éloigner dangereusement.

‎ASSE : Le traumatisme Rodez pousse Montanier à revoir ses certitudes

‎À l’ASSE, les victoires rassurent mais les blessures tactiques restent visibles. Le revers subi à Paul-Lignon face à Rodez n’a pas seulement coûté des points : il a mis en lumière des fragilités inattendues dans un collectif jusque-là présenté comme solide. Malgré le large succès décroché ensuite contre Amiens, l’impression demeure : les Verts n’ont plus cette aura d’équipe intouchable.

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‎Dans ce contexte, l’entraîneur stéphanois semble décidé à revoir sa copie. Le système à trois défenseurs expérimenté récemment n’a pas produit les effets espérés. Un retour à un schéma plus familier apparaît probable. Comme l’a glissé Didier Santini avec lucidité : « Chez eux, je pense qu’ils vont retourner dans leur système en 4-3-3. Ils ont très souvent joué dans ce système-là, donc je les attends comme ça, mais s’ils rechangent, on s’adaptera. »

‎Des renforts bienvenus… mais un vide difficile à combler

‎L’ASSE retrouve néanmoins des couleurs avec plusieurs retours majeurs. Julien Le Cardinal, Aïmen Moueffek, Diylian N’Guessan et surtout Zuriko Davitashvili, récemment élu meilleur joueur de Ligue 2, redonnent de l’épaisseur à un effectif qui en avait grand besoin. ‎Mais un détail pourrait peser lourd dans l’équation : l’absence d’Augustine Boakye, suspendu après son cinquième carton jaune.

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Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, le milieu ghanéen s’est imposé comme un rouage essentiel dans l’équilibre de l’équipe. Un an après sa relégation, le club du Forez rêve de retrouver l’élite du football français. Si la montée directe n’a pu se faire, les Verts comptent tout miser sur les barrages pour y arriver. Mais il faudra retrouver immédiatement une identité collective forte.