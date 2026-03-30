Mercato Stade Rennais :  Direction l’Allemagne pour un buteur

Ça sent mauvais pour la recrue estivale, Breel Embolo au Stade Rennais. L’attaquant suisse attire l’attention d’un club de Bundesliga.

Mercato Stade Rennais : Quel avenir pour Breel Embolo ?

Breel Embolo pourrait plier ses bagages et quitter le Stade Rennais à la fin de la saison. L’international suisse déchante. Recruté l’été dernier pour 13 millions d’euros, l’ancien Monégasque ne s’impose pas en Bretagne. Son contrat court jusqu’en 2029, mais il pourrait claquer la porte cet été en raison de ses performances moins solides.

Or, ses débuts sous l’ère Habib Beye étaient prometteurs. Avec quatre buts inscrits lors de ses dix premières sorties, le colosse helvète s’imposait comme le point d’appui indispensable de l’attaque rouge et noir. Il pesait sur les défenses. Il jouait correctement. Il était le pivot attendu.

Tout a changé avec Franck Haise. Depuis sa nomination, le nouvel entraîneur a changé de système de jeu, ce qui semble moins correspondre aux caractéristiques d’Embolo. Il est alors mis de côté. Aucune titularisation en Ligue 1 sur les six dernières journées. En tout et pour tout, le Suisse n’a glané que 104 minutes de jeu. Dans ce système à une seule pointe, Estéban Lepaul lui est désormais préféré.

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Breel Embolo est alors annoncé sur le départ. L’Allemagne pourrait être sa prochaine destination. Le Borussia Mönchengladbach surveille la situation du Suisse. Le club allemand connaît bien le joueur pour l’avoir compté dans ses rangs entre 2019 et 2022.

C’est un intérêt concret, mais un obstacle financier subsiste. Actuellement à la peine en Bundesliga, ce club hésite à lâcher les 13 millions d’euros réclamés par Rennes. Les Allemands et les Rennais vont accélérer les négociations dans les prochaines semaines. Sur Tranfertmarkt, sa valeur est estimée à 12 millions d’euros.

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