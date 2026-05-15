‎Mercato PSG : Alvarez à Paris pour 150M€ ? C’est validé

‎Le PSG et Julian Alvarez occupent déjà le devant de la scène à l’approche du mercato estival. Alors qu’un transfert estimé à 150 millions d’euros fait grand bruit, plusieurs observateurs valident déjà un mariage qui semble taillé pour les ambitions parisiennes.

Mercato PSG : ‎Julian Alvarez, le profil qui séduit déjà Luis Enrique

‎Dans les couloirs du mercato, certains dossiers s’éteignent aussi vite qu’ils apparaissent. Celui de Julian Alvarez, lui, semble prendre une toute autre dimension. L’attaquant argentin de l’Atlético de Madrid est désormais présenté comme une cible crédible du PSG, au point qu’un investissement colossal de 150 M€ soit évoqué sans provoquer de véritable stupeur.

Lire aussi : Urgent ! Le transfert de Julian Alvarez au PSG déjà bouclé ?

À voir

‎42M€, contrat de 5 ans… Le PSG tient son nouveau défenseur

‎À Paris, la réflexion dépasse le simple prestige du nom. Le club de la capitale cherche avant tout un joueur capable d’apporter de la mobilité, du pressing et une efficacité immédiate dans les trente derniers mètres. Et sur ce terrain-là, Alvarez coche presque toutes les cases. Son volume de jeu, sa générosité dans l’effort et sa polyvalence séduisent particulièrement un staff parisien obsédé par l’intensité.

‎« Ça pourrait être une très belle recrue »

‎Le débat a déjà quitté les bureaux des dirigeants pour rejoindre les plateaux télé. Sur L’Équipe de Greg, la question d’un transfert à 150 M€ n’a pas semblé excessive à certains consultants. ‎« Ça ne me choque absolument pas car il y a des certitudes avec Alvarez. Ils savent où ils vont aller avec lui. Même dans la connexion avec les autres joueurs, ça peut être très bien avec Dembélé, très bien avec Vitinha et Neves », a estimé Charlotte Lorgeré.

Lire aussi : Mercato : Urgent ! L’offre du PSG pour Julian Alvarez connue

« Il est ultra compatible, c’est un joueur sur qui on peut compter. Ça pourrait être une très belle recrue », a-t-elle poursuivi. ‎Une lecture qui répond à une question très simple : pourquoi le PSG miserait autant sur Julian Alvarez ? La réponse est limpide : parce qu’il représente une valeur sûre à un poste où Paris cherche davantage de constance que de paillettes.

‎Luis Enrique, la clé cachée du dossier ?

‎L’autre argument fort concerne la philosophie de jeu de Luis Enrique. Le technicien espagnol privilégie les joueurs capables de presser haut, combiner vite et exister dans les petits espaces. Un portrait-robot qui ressemble étrangement à celui du champion du monde argentin. ‎Benoît Trémoulinas ne cache d’ailleurs pas son enthousiasme à l’idée de voir Alvarez à Paris.

Lire aussi sur le PSG :

42M€, contrat de 5 ans… Le PSG tient son nouveau défenseur

À voir

‎ASSE : Montanier change tout pour survivre !

Mercato PSG : Énorme annonce dans le dossier Fernandes !

« C’est un joueur qui vient pour être titulaire. Alvarez, il est jeune, il est performant, dynamique (…) Il est totalement compatible avec Luis Enrique », a-t-il confié. Une déclaration loin d’être anodine. ‎Car au fond, le débat n’est peut-être plus seulement financier. À 150 M€, le PSG achèterait surtout un joueur capable de s’intégrer immédiatement à un collectif déjà huilé. Et dans le football moderne, cette garantie vaut parfois presque autant qu’un trophée.