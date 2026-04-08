Mercato : Avant Liverpool, le PSG acte un renfort surprise

À quelques heures d’affronter Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a dévoilé un renfort dans le staff de Luis Enrique. Explications.

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Ce mercredi soir, à 21 heures, le Paris Saint-Germain affronte Liverpool au Parc des Princes pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Avant ce choc tant attendu, le PSG a opéré un changement discret dans le staff de Luis Enrique. D’après les informations relayées par RMC Sport, l’entraîneur des gardiens du club de la capitale s’est mis en retrait depuis plusieurs semaines.

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Le technicien espagnol a été victime d’une blessure au genou il y a quelques semaines. Le média sportif précise qu’il reste en retrait des entraînements au Campus et des échauffements dans les stades depuis plusieurs semaines. Borja Alvarez était apparu quelques fois avec des béquilles sur la pelouse du Parc des Princes quelques jours après sa blessure. L’homme de 34 ans va se soigner tranquillement avant de revenir et de reprendre sa place d’entraîneur des gardiens dans les semaines à venir.

Toujours selon RMC, le club de la capitale aurait donc mis à disposition un nouvel entraîneur des gardiens à Luis Enrique durant le mois de mars : Valentin Houdou. Ce dernier officiait au centre de formation et notamment avec les U19, indique la même source. Monté en équipe première, il est remplacé par Marc Delaroche, recruté récemment par le champion d’Europe en titre.

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Valentin Houdou accompagne donc désormais Nicolas Cousin lors des entraînements des gardiens au Campus de Poissy et avant les matches du PSG. Le Paris SG, qui a récemment pu compter sur la bonne préparation des séances de penalty avec Borja Alvarez, sera très exigeant avec son remplaçant.