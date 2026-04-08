Mercato PSG : Un crack de Bruges attendu à Paris cet été ?

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos traque Kyriani Sabbe pour le prochain mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert du crack belge.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne Kyriani Sabbe

Luis Campos explore de nouvelles pistes en Belgique. Le directeur sportif du PSG veut piocher au Club Bruges. Sa cible potentielle ? Kyriani Sabbe. À 21 ans, ce latéral explose au plus haut niveau. Paris cherche une doublure pour Achraf Hakimi et aurait craqué pour le Belge.

Le nom de Sabbe ne fait pas encore les gros titres, mais le dossier semble pertinent. Campos veut recruter un jeune talent acceptant un rôle de remplaçant tout en possédant un fort potentiel d’évolution. Kyriani Sabbe est né à Gand en 2005. Formé à Bruges, il s’impose rapidement chez les professionnels.

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Dès ses 17 ans, le défenseur intègre l’équipe première. Il devient vite titulaire en championnat et brille sur la scène européenne. Pourquoi correspond-il au profil recherché par le Paris SG ? Il dévale son couloir avec une rapidité impressionnante. Sa capacité à multiplier les courses offensives et défensives est remarquable. On décrit le jeune Belge comme un joueur exemplaire, sérieux et très appliqué.

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Kyriani Sabbe gravit les échelons. Il frappe désormais à la porte de l’équipe nationale A. Sous contrat jusqu’en 2028, il pourrait rapporter gros au Club Bruges. Le PSG trouverait en lui une doublure possédant déjà une solide expérience européenne. Si Luis Campos fouille effectivement le marché belge, le profil de Sabbe figure inévitablement en haut de sa liste.