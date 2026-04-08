Frayeur à l’OM : Habib Beye frappé par un drame !

Habib Beye affronte désormais un traumatisme personnel à l’OM. Le domicile de l’entraîneur franco-sénégalais a été cambriolé..

OM : Habib Beye cambriolé à son domicile

C’est une nouvelle effrayante qui secoue l’Olympique de Marseille ! Habib Beye a été victime d’un cambriolage. Son domicile situé à Fuveau a reçu la visite de malfaiteurs. Cet incident déplorable a eu lieu la nuit dernière, du 7 au mercredi 8 avril 2026.

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La Dépêche du Midi rapporte en effet que les malfaiteurs se sont introduits dans la maison en son absence. Habib Beye occupait seul la demeure depuis son arrivée à l’OM. Il a déploré le vol d’effets personnels de luxe. Des articles de maroquinerie et des vêtements ont été emportés.

Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues sur les lieux. Elles ont procédé à des constats, relevés d’empreintes en vue de détecter les coupables. Ce coup dur extra-sportif s’ajoute à une période difficile pour l’homme de 48 ans. Ce dernier étant déjà en difficulté à l’OM.

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Rappelons que l’ex-international sénégalais avait déjà subi un méfait similaire en 2005. C’était lorsqu’il était encore capitaine de l’OM. Ce nouvel incident ravive donc les inquiétudes sur l’insécurité entourant les personnalités du football dans la région. Face à cette épreuve privée, la résilience sera de mise pour le coach phocéen.