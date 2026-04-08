PSG – Liverpool : Le groupe d’Enrique avec un joker de luxe

À quelques heures du coup d’envoi du quart de finale aller de l’UEFA Champions League contre Liverpool, le PSG a dévoilé le groupe retenu par Luis Enrique, qui pourra compter sur le retour d’un joker de luxe.

PSG – Liverpool : Senny Mayulu signe son retour dans le groupe

Ce mercredi soir, à 21 heures, le PSG affronte Liverpool en quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Pour ce choc, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasi au complet. Comme son homologue des Reds, Arne Slot, le coach du PSG a convoqué un groupe de 21 joueurs. Le technicien espagnol avait déjà acté en conférence de presse le forfait de Bradley Barcola, malgré sa présence à l’entraînement mardi, mais pas à 100% pour un tel choc.

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L’ailier français de 23 ans est donc absent du groupe communiqué par le Paris Saint-Germain. Touché depuis le mois de février, Fabian Ruiz manque aussi à l’appel. Le milieu de terrain parisien est toutefois proche d’un retour, selon son entraîneur, mais pas encore remis après sa blessure au genou. Présent dans le dernier communiqué médical du club, le jeune Quentin Ndjantou est aussi forfait, lui qui se remet de son opération à l’ischio-jambier droit.

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Au rayon des bonnes nouvelles, Luis Enrique peut compter sur le retour de Senny Mayulu. Souvent décisif lors des grands rendez-vous européens, le milieu offensif de 19 ans offre une option supplémentaire à Enrique aux avant-postes. Pour rappel, l’international espoir français s’était blessé au mollet droit face à l’OGC Nice avant la trêve et avait été ménagé contre Toulouse vendredi dernier.

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Présent à l’entraînement collectif depuis jeudi dernier, Mayulu est donc bien convoqué pour le choc de ce soir contre la bande à Mohamed Salah. À noter également que le jeune portier italien Renato Marin (19 ans), qui a joué lundi avec le PSG Espoirs, qui s’est incliné 4-1 contre Le Havre, est lui aussi convoqué.

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Lundi et mardi, le jeune Arthur Vignaud était présent à l’entraînement à sa place, mais c’est bien le troisième gardien habituel qui a été convoqué pour le match face de ce soir au Parc des Princes.

Les 21 du Paris SG pour affronter Liverpool

Gardiens : Safonov, Chevalier, Marin

Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Pacho

Milieux : Vitinha, Lee, Mayulu, Dro, Zaïre-Emery, Neves

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Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Doué, Mbaye.