Mercato : C’est confirmé, le PSG dégaine une offre pour un Marocain  

Le PSG veut renforcer son milieu de terrain. Pour l’été prochain, le club cible Ismael Saibari, joueur clé du PSV Eindhoven. Les dirigeants parisiens préparent déjà une offre concrète.

Mercato PSG : Ismael Saibari se rapproche de Paris

Les dirigeants du PSG fouillent un peu partout pour renforcer l’équipe entraînée par Luis Enrique. Plusieurs pistes ont été étudiées récemment. Si certaines cibles sont des stars mondiales comme Gavi, Frenkie de Jong ou Enzo Fernandez, d’autres regards se tournent vers des talents émergents. Ismael Saibari appartient à cette seconde catégorie. À 25 ans, le milieu de terrain vient de remporter le championnat des Pays-Bas.

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Saibari brille par ses statistiques. Avec 18 buts et 9 passes décisives, il réalise une saison exceptionnelle. Cette réussite attire les géants européens. Paris s’apprête à formuler une proposition officielle au club néerlandais. Mais la bataille sera rude. Selon le média De Telegraaf, le Bayern Munich suit également le dossier de très près.

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Ismael Saibari cumule les titres : champion d’Afrique et champion des Pays-Bas. Sa cote grimpe ces derniers mois. Si le site Transfermarkt l’estime à 32 millions d’euros, son entraîneur Peter Bosz en réclame au moins 60. Le Paris SG devra se montrer convaincant face à la concurrence. Il faut noter que le projet sportif de Luis Enrique possède des arguments solides pour séduire un joueur de cette envergure.