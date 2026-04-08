Mercato : le Stade Rennais traque une pépite à 12 buts et 2 passes

La direction du Stade Rennais dégote un jeune meneur de jeu en Allemagne pour le mercato estival. D’autres géants européens jouent les trouble-fêtes.

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Le Stade Rennais va opérer certains changements cet été. Pour préparer le prochain mercato d’été, les dirigeants bretons surveilleraient de très près un jeune talent de 16 ans. Selon nos informations, les recruteurs rennais auraient coché le nom d’Emanuele Esposito.

Ce milieu de terrain évolue actuellement sous les couleurs du FC Cologne. Lié au club allemand jusqu’en juin 2027, le joueur suscite déjà l’intérêt des plus grands clubs européens. Rennes devra donc batailler. Esposito est considéré comme un espoir majeur de sa génération.

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Les statistiques du jeune crack sont intéressantes. Bilan : 12 buts marqués et 2 passes décisives en 22 matchs avec les U17 et les U19. Ces chiffres montrent qu’il a la force dans les jambes. Le jeune Italien possède un profil complet qui facilite le lien entre la défense et l’attaque.

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Le dossier s’annonce complexe à cause de la concurrence. L’Atalanta Bergame suit également l’évolution du prodige. Mais la menace la plus sérieuse vient de Turin. D’après Sky Sport, la Juventus aurait aussi placé ses pions sur ce dossier. Cette lutte entre clubs européens pourrait faire grimper le prix d’Emanuele Esposito. Le Stade Rennais veut vite agir. À l’approche du mercato, les premières offres officielles pourraient bientôt tomber.