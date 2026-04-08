ASSE : Départ choc de Saint-Etienne, Perrin réagit

Alors que la rumeur annonce le départ de Loïc Perrin de l’ASSE, cet été, au profit d’un nouveau Directeur Sportif, il répond aux critiques à son encontre.

ASSE : Loïc Perrin à la tâche, il prépare le mercato d’été

Nommé coordinateur sportif de l’ASSE en décembre 2021, Loïc Perrin est Directeur Sportif depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures aux commandes du club, en juin 2024. Dans la foulée de la relégation des Verts en ligue 2, il avait été placé sur la liste des départs, mais il est finalement resté en poste.

Patron du sportif, il travaille désormais avec le responsable du recrutement, Alexandre Lousberg, sur le mercato. Cette semaine, le dirigeant stéphanois a confié dans une interview avec Jérôme Gallo, qu’il prépare déjà le marché estival par anticipation. Il a confirmé des contacts et des pistes, en vue du renforcement de l’équipe de Philippe Montanier en Ligue 1, si elle remonte.

Lorenzi (Brest) annoncé à la place de Perrin à Saint-Etienne

Dans le même temps, la rumeur persistante sur l’arrivée de Gregory Lorenzi à la place de Loïc Perrin circule à Saint-Etienne. Les décideurs du groupe canadien auraient coché le nom du corse de 42 ans pour son excellent travail à Brest depuis 2018.

Mais pas de quoi faire courir l’ancien capitaine des verts, qui préfère répondre aux critiques sur son travail, avec un calme olympien. « Les critiques ? Je ne regarde pas tout ce qu’il se passe, mais les critiques font partie du métier. Une fois à juste titre, d’autres fois, je ne pense pas. La meilleure façon de répondre, comme quand j’étais joueur, c’est par les actes« , a -t-il réagi.

Le Directeur sportif de l’ASSE : « j’accepte totalement les critiques »

Accusé, un temps, du mauvais recrutement qui a conduit l‘ASSE en Ligue 2 après une seule saison en Ligue 1, l’emblématique joueur stéphanois (2003-2020) n’est pas du tout perturbé par les accusations de ses détracteurs.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Après Nancy, Montanier rameute les Verts pour l’USLD

À voir

Mercato : le Stade Rennais traque une pépite à 12 buts et 2 passes

L’ASSE préparée à tous les scénarios pour la montée en L1 ?

« Quand j’étais joueur, c’était plus facile parce que ça se voit, quand on est dirigeant, ça se voit moins. j’essaye de faire le maximum au quotidien, mais c’est le sport et l’aléa du résultat, on sait ce que ça peut-être. J’accepte totalement les critiques parce qu’on est dans un métier où on est jugé, critiqué, et ça ne me dérange pas. L’objectif, c’est juste de faire changer d’avis des gens », a expliqué Loïc Perrin.