OL : Ligue des champions, Lyon peut-il encore y croire ?

Éjecté du Top 5 de la Ligue 1, à 6 journées de la fin de la saison, l’OL peut-il rebondir pour décrocher une place en Ligue des champions ou en Ligue Europa ? L’optimisme est de mise chez Nicolas Puydebois, ancien gardien de but de Lyon.

L’OL fortement devancé pour la Ligue des Champions

L’OL est dans une position délicate dans le sprint final ! Il est 6e dans la course et est devancé par le PSG, le RC Lens, le LOSC, l’OM et l’AS Monaco. Le leader Parisien et son dauphin Lensois sont d’ailleurs hors de portée des Lyonnais. Paris et Lens ont respectivement 15 points et 11 points d’avance sur Lyon et sont presque assurés de finir aux deux premières places du championnat.

En revanche, l’équipe de Paulo Fonseca doit encore affronter la concurrence de Lille, Marseille et Monaco pour la troisième place, qui est directement qualificative pour la Ligue es champions. Non seulement, elle part de loin dans la course, mais elle n’a plus les cartes entre ses mains pour se qualifier. L’Olympique Lyonnais doit désormais composer avec de probables faux pas des Lillois, des Marseillais et des Monégasques, en plus de devoir gagner tous ses matchs.

Un calendrier infernal pour l’Olympique Lyonnais !

Outre le fait de se retrouver en mauvaise position au classement, les Gones ont un calendrier infernal. Ils affronteront le Paris Saint-Germain (le 19 avril) puis le Racing Club de Lens lors de l’ultime journée du championnat (le 16 mai). Et ce n’est pas tout ! L’OL a également pour adversaire, le Stade Rennais, qui vise une place qualificative en Ligue Europa, ainsi que l’AJ Auxerre, actuel barragiste, qui lutte pour éviter la relégation.

Puydebois optisme pour Lyon dans le sprint final

Malgré tout, Nicolas Puydebois s’est montré optimiste dans l’émission « Tant qu’il y aura des Gones ». Il croit que le club rhodanien peut encore rebondir et aller chercher une place en coupe d’Europe. « Ça peut aller très vite dans un sens comme dans l’autre. Il peut y avoir un changement, un retournement de situation. Une victoire, un élément déclencheur permettra éventuellement de retrouver une dynamique positive », espère-t-il.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Un déclin prévisible avec un effectif sans profondeur

À voir

PSG – Liverpool : Le groupe d’Enrique avec un joker de luxe

Mercato OL : Une piste en défense se réchauffe en Bundesliga

Tenu en échec par Angers (0-0), dimanche dernier, le prochain rendez-vous de l’Olympique Lyonnais est fixé au dimanche 12 avril (20h45), contre le FC Lorient, actuel 9e, mais relégué à 10 points de son adversaire.