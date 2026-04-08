Mercato : le Stade Rennais lorgne un phénomène anglais  

Le Stade Rennais prépare l’été. Pour muscler son entre-jeu, la direction bretonne scrute le marché anglais. Une cible se dégage : le jeune Archie Gray.

Mercato Stade Rennais : Archie Gray, la piste prioritaire ?

Le dégraissage est prévu au Stade Rennais lors du prochain mercato estival. Des pépites arriveront. Entre les départs confirmés et les renforts prévus, l’effectif breton entame sa mue profonde. Trois joueurs, jugés indésirables, préparent déjà leurs valises. Le club, en quête de sang neuf, veut compenser ces pertes rapidement.

La situation contractuelle de Ludovic Blas et de Seko Fofana, encore floue en Bretagne, pousse d’ailleurs les recruteurs à chercher un nouveau maître à jouer. Le nom d’Archie Gray circule. Le staff technique suit chaque performance du milieu des Spurs. Archie Gray impressionne par son talent. Son profil a totalement séduit les émissaires du club. Toutefois, Rennes affronte une concurrence féroce.

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Le dossier attire les regards des géants de Premier League, car Arsenal, Chelsea, Manchester City et Liverpool surveillent aussi le milieu anglais de très près. Cette bataille entre ténors fera grimper les enchères. Tottenham refuse de brader son joyau. Sur le terrain, l’Anglais confirme son potentiel. En 32 matchs disputés cette saison, il cumule deux buts et trois passes décisives.

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Ses statistiques, bien que solides, n’illustrent qu’une partie de son apport. C’est surtout son influence sur le jeu et sa vision tactique qui forcent le respect. Les Spurs restent sereins. Lié au club londonien jusqu’en 2030, le natif de Durham va rapporter le jackpot au club anglais. Estimé à 35 millions d’euros sur Transfermarkt, Gray ne rejoindra la Bretagne qu’en cas d’offre financière XXL.