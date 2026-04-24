ASSE :Une absence surprise et un grand retour dans le groupe

Pour la première fois depuis son arrivée à l’ASSE, cet hiver, Julien Le Cardinal est absent du groupe stéphanois. En revanche, un dfenseur absent depuis plus de 2 mois fait son grand retour.

ASSE – ESTAC : Julien Le Cardinal absent

Lors de son point médical, jeudi, l’entraîneur de l’ASSE avait rassuré sur l’état de Julien Le Cardinal et Gautier Larsonneur. Le défenseur central et le gardien de but avaient eu des alertes lors du match à Bastia. « Gautier va bien, il fait souvent une séance à l’intérieur, tout comme Julien », a-t-il rassuré en conférence de presse d’avant-match.

Finalement, le premier est absent du groupe stéphanois pour la réception de l’ES Troyes AC, samedi à Geoffroy-Guichard. Comme annoncé, Mahmoud Jaber manque aussi à l’appel. Opéré cette semaine, il est out jusqu’à la fin de la saison.

Grand retour de Joao Ferreira, Gadegbeku remplace Jaber

Le Cardinal est remplacé dans le groupe par Joao Ferreira. L’arrière droit portugais fait son retour après près de 3 mois d’absence, due à une fracture à la main. Quant à Jaber, il est remplacé dans l’équipe de Saint-Etienne par le jeune Luan Gadegbeku (19 ans).

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En revanche, Paul Eymard (fracture du tibia), Nadir El Jamali (en rééducation), Florian Tardieu (mollet) ou encore Djylian N’Guessan (en reprise) sont tous absents.

Le groupe de l’ASSE contre l’ESTAC :

Gardiens de but : G. Larsonneur, B. Maubleu,

Défenseurs : D. Appiah, M. Bernauer, J. Ferreira, C. Lamba, M. Nadé, K. Pedro

Milieux de terrain : L. Gadegbeku, A. Kanté, I. Miladinovic, A. Moueffek

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, J. Duffus, Ben Old, L. Stassin