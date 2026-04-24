OM : La colère explore, De Zerbi impliqué dans ce chaos ?

Même s’il n’est plus sur le banc phocéen, le nom de Roberto De Zerbi revient sans cesse à l’OM. Son départ serait à l’une des causes du naufrage phocéen.

OM : Le départ de De Zerbi lié à la crise phocéenne

L’Olympique de Marseille traverse une période de plus en plus critique. Après son élimination brutale en Coupe de France, le club phocéen voit son rêve de Ligue des champions s’envoler. Les Phocéens, battus à Lorient (2-0), ont chuté à une honteuse 6e place de Championnat.

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Au-delà des résultats, c’est l’ossature même de l’OM qui se désagrège. Le départ de Pablo Longoria, et bientôt celui de Medhi Benatia, laissent un sentiment d’abandon qui domine à l’OM. Cette crise interne trouverait son origine dans une rupture brutale : le licenciement de Roberto De Zerbi.

La direction de l’OM devait le retenir

Le coach italien s’en est allé à la suite de l’humiliation subie à Paris (5-0). Il a été remplacé par Habib Beye. Ce dernier peine jusqu’ici la machine phocéenne. Kevin Diaz, consultant sur RMC Sport, estime alors que De Zerbi était l’unique rempart capable d’éviter ce naufrage sportif et institutionnel.

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Son absence a laissé un vide que personne ne semble en mesure de combler aujourd’hui. « De Zerbi est parti, le navire coule. On est en colère contre tout le monde. Contre tous ceux qui n’ont pas tout fait pour le garder », a-t-il déclaré au quotidien sportif. Quoi qu’il en soit, l’OM navigue dans une tempête. Une victoire contre Nice ce dimanche lui accorderait un peu de répit.