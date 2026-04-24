Mercato ASSE :Étonnant revirement sur un dossier prioritaire

A quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato d’été, l’ASSE aurait pris une décision concernant le recrutement d’un joueur majeur en Ligue 2.

Mercato : Bardeli n’est plus une cible prioritaire pour l’ASSE !

Convoité depuis le mercato estival 2025, Enzo Bardeli est toujours sur la liste des joueurs visés par l’ASSE. Libre de tout engagement à l’issue de la saison actuelle, il est même inscrit parmi les priorités du club stéphanois. L’idée d’enrôler librement le milieu de terrain, sans verser d’indemnité de transfert, motive Kilmer Sports Ventures.

Cependant, les décideurs du groupe canadien ne font plus du joueur de l’USL Dunkerque leur priorité absolue. Il représente certes une opportunité sur le marché, parce que libre, mais son manque d’expérience en Ligue 1 pousse les dirigeants stéphanois à le déclasser.

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« L’AS Saint-Etienne souhaite désormais sécuriser son retour en Ligue 1 sans période d’adaptation. Le club ligérien cible donc des joueurs plus aguerris, déjà rompus aux exigences de l’élite française. Dans cette nouvelle logique, le profil d’Enzo Bardeli apparaît moins prioritaire », selon les informations de But Football Club.

Enzo Bardeli, aucune expérience en Ligue 1

Le joueur de 25 ans est pourtant décisif en Ligue 2. Il est auteur de 9 buts et 5 passes décisives en 30 matchs de championnat, cette saison. Pour un milieu de terrain, ce sont des statistiques impressionnantes. Cepedant, le joueur formé à Lille est désromais considéré comme un bon jouer de Ligue 2.

Il compte 107 matchs en Ligue 2, pour 18 buts et 15 passes décisives. Il a également disputé 11 matchs en coupe de France. « Malgré des qualités évidentes et une dernière saison remarquée, le Dunkerquois n’a pas totalement confirmé cette année au point de s’imposer comme une évidence absolue pour un projet de montée immédiate », explique la source.

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Enzo Bardeli reste tout de même un joueur talentueux, avec des qualités techniques indéniables, qui peut encore progresser grâce à son fort potentiel.