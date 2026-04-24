OM-Nice : Pluie d’absence, Habib Beye contraint de bricoler

L’OM affrontera dimanche l’OGC Nice avec un effectif décimé par des blessures. Habib Beye sera privé d’au moins six joueurs pour ce derby à domicile.

OM : Habib Beye confirme plusieurs forfaits contre Nice

Un nouveau derby aura lieu ce dimanche soir au Vélodrome. L’Olympique de Marseille attend de pied ferme l’OGC Nice pour le compte la 31e journée de Ligue 1. Objectif pour les hommes de Habib Beye ? S’imposer afin de se relancer dans la course au podium.

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En face, les Aiglons luttent pour le maintien dans l’élite. Ce duel OM-Nice revêt donc une importance capitale pour les deux équipes du Sud de la France. Habib Beye devra cependant composer sans plusieurs joueurs pour ce derby azuréen. Les blessés de longues date, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Geoffrey Kondogbia, sont toujours à l’infirmerie.

Paixao, Gouiri et Bilal Nadir ont rejoint l’infirmerie

A cela s’ajoute une nouvelle vague de forfaits. Les attaquants Igor Paixao et Amine Gouiri ainsi que le jeune Bilal Nadir sont officiellement indisponibles face à Nice. « Ils sont tous out pour dimanche », a confirmé le technicien olympien devant la presse.

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Ces absences de poids obligent Habib Beye à revoir ses plans tactiques. Lui et ses hommes devront surmonter ses aléas en vue de décroche une précieuse victoire ce dimanche face à Nice. L’ambiance au Vélodrome promet d’être intense.