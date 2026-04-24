Mercato Stade Rennais : C’est fait, un ailier sénégalais a signé

Le Stade Rennais a bouclé discrètement un joli deal. Un ailier sénégalais va rejoindre le club breton dans les prochains mois.

Mercato : Le Stade Rennais s’offre Magueye Niang

Le Stade Rennais tient son futur diamant sénégalais. Le club breton a bouclé le transfert de Magueye Niang, ailier de 17 ans brillant sous les couleurs du Guelwaars FC. Pour le voir fouler la pelouse du Roazhon Park, les supporters devront toutefois patienter jusqu’à sa majorité, prévue en 2027.

Rennes veut de jeunes talents. Sous l’impulsion de Loïc Désiré, son directeur sportif, le Stade Rennais multiplie les prospections sur le sol africain pour dénicher les stars de demain. Cette stratégie s’est concrétisée le 21 janvier dernier par un partenariat officiel de trois ans avec le club de Fatick, le Guelwaars FC. Ce travail de l’ombre porte déjà ses fruits.

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Magueye Niang, né en 2009, attire tous les regards. Ce jeune international U17 possède un potentiel jugé exceptionnel par les observateurs. La cellule de recrutement rennaise, guidée par Philippe Barraud, directeur du recrutement de l’académie, suit ses performances avec une attention particulière depuis de longs mois.

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Malgré l’intérêt pressant de géants européens comme Chelsea, le projet breton a su convaincre le joueur et son entourage. Tout est déjà bouclé. Le jeune ailier est chaud pour venir à Rennes. Le club breton prépare l’avenir avec méthode. L’aventure française de Niang commencera dès qu’il aura soufflé ses dix-huit bougies.