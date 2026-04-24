Exclusif : Un Ballon d’Or adoube le PSG de Luis Enrique !

Dans un entretien vidéo avec le rappeur Rohff, Karim Benzema a parlé football et notamment du PSG, jeudi soir. L’attaquant d’Al-Hilal FC a comparé le Real Madrid au club de la capitale en affichant clairement son admiration pour l’équipe de Luis Enrique.

PSG : Karim Benzema admiratif de Luis Enrique et son collectif

Champion d’Europe en titre et qualifié pour les demi-finales de la prestigieuse coupe aux grandes oreilles, le PSG continue de séduire, y compris ses anciens adversaires. Lors d’un live Instagram avec le rappeur Rohff, Karim Benzema a affiché son admiration pour le niveau actuel du de la capitale et sa progression sous les ordres de Luis Enrique. Pour le Ballon d’Or 2022, le PSG est « l’une des meilleures équipes du monde » bien que « les noms sur le papier ne sont pas les mêmes qu’au Real Madrid.

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« Au Paris Saint-Germain, ce qui est bien, quand tu mets l’équipe de titulaires, ça joue, ça joue… Mais l’entraîneur, quand il fait un changement à la 60e, à la 70e, et les mecs qui rentrent, ils t’apportent plus que ceux qui ont débuté le match. Et c’est, soi-disant, les remplaçants.

Tu imagines ou pas ? », a déclaré l’ancien avant-centre des Merengues avant d’ajouter : « chacun sait ce qu’il doit faire, ce qu’il doit apporter. Le titulaire, il sait ce qu’il doit faire, le remplaçant, il sait ce qu’il doit faire. Le gars remplaçant ne boude pas. » Ce qui n’est pas du tout le cas au Real Madrid.

« Le PSG, ce n’est pas une équipe de stars… »

Comparant le Paris SG avec le Real Madrid, Benzema pointe une différence notable dans le jeu collectif. À ses yeux, le groupe actuel de Luis Enrique fonctionne comme une équipe parfaitement structurée, basée sur l’effort, le pressing et la solidarité, bien au-delà des individualités.

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« À Madrid, c’est compliqué parce que ça ne joue pas trop en équipe. (…) Le PSG, ce n’est pas une équipe de stars, à part (Ousmane) Dembélé, le Ballon d’or. Mais laisse tomber : ça presse, ça défend, ça attaque, ça court… », s’exclame le joueur formé à l’OL avant de conclure sur le club parisien : « Le plus connu au PSG, c’est Luis Enrique. Mais c’est une vraie équipe Paris. Tu mets qui tu veux devant, ils carburent tous ensemble, et les remplaçants, ils carburent pareil. C’est pour ça qu’ils sont forts. »

Une reconnaissance qui confirme le virage collectif pris par le club parisien depuis l’arrivée de Luis Enrique en juillet 2023. Champion d’Europe en titre, le PSG est encore en lice pour sa propre succession. Le club de la capitale sera opposé au Bayern Munich en demi-finale de la compétition.

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Malgré l’adversité qui s’annonce pour les Parisiens avec la double confrontation face aux garçons de Vincent Kompany, Karim Benzema pense que les Rouge et Bleu peuvent réaliser le back-to-back. « Paname, c’est trop fort ! Bien sûr qu’ils peuvent prendre une deuxième étoile, ils sont à seulement trois matchs de gagner une autre Ligue des champions », lance KB9.