OM : Habib Beye désamorce un clash dans le vestiaire !

Avant le choc OM-Nice, Facundo Medina a ouvertement critiqué le manque d’investissement de certains coéquipiers. La réaction de Habib Beye n’a pas tardé.

OM : Medina tance ses coéquipiers, Habib Beye le défend

La défaite face à Lorient (2-0) a mis le feu aux poudres. Elle a provoqué diverses réactions à l’Olympique de Marseille. Après le coup de gueule de Medhi Benatia, Facundo Medina a récemment accusé certains leaders de l’équipe de ne pas honorer suffisamment le maillot.

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Sa sortie a provoqué une onde de choc à l’OM. Mais Habib Beye a choisi d’éteindre l’incendie avec diplomatie lors de sa conférence de presse. L’entraîneur marseillais refuse de blâmer son défenseur central, dont l’engagement quotidien n’est pas remis en cause.

Une frustration due à son absence face à Lorient

« Il est entier et pleinement impliqué dans le projet. Il est irréprochable dans ce qu’il donne au quotidien ». Habib Beye explique que la frustration exprimée par l’ancien Lensois dans les médias découlait de son impuissance lors du revers à Lorient. Facundo Medina était suspendu pour ce match.

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« Non il n’a pas été dur, mais il a dit que c’était difficile à vivre car il ne pouvait pas aider l’équipe à Lorient ». L’Argentin va sans doute récupérer sa place de titulaire ce dimanche lors de la réception de l’OGC Nice au Vélodrome.