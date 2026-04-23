ASSE : Catastrophe à Sainté, fin de saison pour 4 joueurs

Encore une mauvaise nouvelle est confirmée à l’ASSE, dans le sprint final. La saison est terminée pour un quatrième joueur, à la suite Florian Tardieu, Paul Eymard et Nadir El Jamali.

ASSE : Après Eymard et Jamali, la fin de saison se confirme pour Tardieu

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent à l’ASSE, à trois journées de la fin de la saison. Dimanche dernier, Paul Eymard a été victime d’une fracture du tibia et sa saison est terminée. Avant le milieu de terrain de 18 ans, Nadir El Jamali (19 ans) a été opéré du genou. Il a entamé sa rééducation cette semaine, mais il est out jusqu’à la saison prochaine.

Souffrant du mollet, Florian Tardieu est toujours indisponible. « Ce sera compliqué de le revoir avant la fin de saison. Florian apporte son expérience et son leadership auprès du groupe hors du terrain, mais sur la pelouse, ce sera délicat », a annoncé Philippe Montanier, concernant le milieu de terrain de 34 ans.

Mahmoud Jaber opéré, sa saison terminée

Ce jeudi, le coach de l’AS Saint-Etienne a aussi confirmé l’indisponibilité de Mahmoud Jaber jusqu’à la fin de la saison. Revenu de blessure (adducteurs) le 11 avril dernier, après deux et demi d’absence, il avait été passeur décisif contre l’USL Dunkerque.

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Mais le milieu de terrain israélien a rechuté. Il a subi une intervention chirurgicale, mercredi. Il est donc forfait pour les trois derniers matchs de Ligue 2 et éventuellement pour les play-offs et barrages.

Larsoneur et Le Cardinal opérationnels

En revanche, l’ASSE pourra compter sur les services de son gardien de but numéro, Gautier Larsonneur. Victime d’une alerte contre le SC Bastia, il va mieux. Julien Le Cardinal aussi est opérationnel. « Gautier va bien. Il fait souvent une séance à l’intérieur, tout comme Julien », a rassuré Philippe Montanier.

Pour rappel, l’AS Saint-Etienne affronte l’ES Troyes AC, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard, à guichets fermés. Ayant 4 points de retard sur le leader du championnat, les Stéphanois doivent remporter ce choc pour revenir à 1 point des Troyens.

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