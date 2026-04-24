Mercato PSG: Grosse offre pour un chouchou de Luis Enrique

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, le fait face à un vrai dilemme. Une offre est en préparation pour un chouchou de Luis Enrique. Explications.

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Kang-In Lee ne sait pas encore s’il sera un joueur du PSG la saison prochaine. L’international sud-coréen est courtisé par de nombreux clubs européens, mais également saoudiens. Il sera l’un des dossiers chauds du Paris Saint-Germain cet été.

Si le Champion de France en titre veut le garder et prolonger son engagement, le joueur, lui, veut du temps de jeu pour poursuivre son développement. À 25 ans, Kang-In Lee aura donc un choix important à faire cet été. Pendant ce temps, le média espagnol Mundo Deportivo assure que le numéro 19 du PSG fait effectivement partie des options de l’Atlético Madrid concernant les remplaçants potentiels d’Antoine Griezmann.

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Contrairement aux premières rumeurs, Lee n’est pas la piste prioritaire des Colchoneros, notamment en raison du prix d’un potentiel transfert. Surtout que le club madrilène considère désormais la piste menant à Julian Brandt, en fin de contrat au Borussia Dortmund, comme son choix numéro 1.

« Cependant, il est évident que, entre l’énorme dépense financière qu’il faudrait engager pour faire sortir le Coréen du PSG et une option comme celle de Brandt, sans frais de transfert, les conditions favorables de ce dernier pèsent lourd dans la balance, » écrit le quotidien espagnol.

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Le quotidien Marca confirme que l’Atlétic a déjà coché son nom pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine. Le club madrilène estime que l’international allemand de 29 ans a le profil pour compenser le départ d’Antoine Griezmann à Orlando City au terme de la saison. Qu’à cela ne tienne. S’il n’est plus une priorité pour le club espagnol, Kang-In Lee ne manque pas de prétendants et pourrait même faire l’objet d’une grosse offre de la part d’un cador du Moyen-Orient.

Al-Ahli prêt à tout pour Kang-In Lee

Engagé dans une immense vague de prolongations de contrat, le PSG a proposé un nouveau bail à Kang-In Lee. Proposition restée sans suite, selon le quotidien L’Équipe en mars passé. Remplaçant de luxe sous les ordres de Luis Enrique, l’ancien milieu offensif de Valence veut prendre son temps pour décider de son avenir. Et le compte Twitter PSG Inside Actus révèle ce vendredi que Luis Campos aurait reçu une très belle offre de la part d’Al-Ahli Saudi FC pour Kang-In Lee.

𝐊𝐚𝐧𝐠-𝐈𝐧 𝐋𝐞𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐢𝐬𝐭𝐞𝐬…



Le Paris Saint-Germain a reçu une très belle offre de la part d’Al-Ahli Saudi FC pour Kang-In Lee 💰🔥.

Toutefois, le club parisien tente toujours de convaincre le joueur de prolonger son contrat… pic.twitter.com/p76yu78lba — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) April 23, 2026

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« Le Paris Saint-Germain a reçu une très belle offre de la part d’Al-Ahli Saudi FC pour Kang-In Lee. Toutefois, le club parisien tente toujours de convaincre le joueur de prolonger son contrat, preuve qu’il reste un élément apprécié dans le projet. De son côté, le milieu offensif coréen reste ouvert à toutes les éventualités. Il souhaiterait que le PSG lui laisse la possibilité de discuter avec d’autres clubs afin d’explorer ses options. Son objectif est clair : jouer plus régulièrement, quitte à envisager un nouveau défi pour franchir un cap dans sa carrière », explique le média spécialisé.

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