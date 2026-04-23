‎ASSE-Troyes : Très mauvaise nouvelle pour Sainté avant le choc

L’ASSE aborde ce choc décisif de Ligue 2 face à Troyes avec un vent contraire qui souffle de plus en plus fort sur Geoffroy-Guichard. Entre absences majeures côté stéphanois et renforts de poids pour l’ESTAC, cette affiche qui ressemble à une finale pour la montée en Ligue 1 prend déjà des allures de test grandeur nature pour le mental des Verts.

‎ASSE-Troyes : Un contexte qui tourne au casse-tête pour Sainté

‎À quelques heures d’un rendez-vous capital, le tableau n’a rien d’idyllique pour les hommes de Philippe Montanier. L’ASSE doit composer avec deux coups durs qui fragilisent son équilibre : l’absence confirmée de Mahmoud Jaber et le forfait de longue durée de Paul Eymard, victime d’une fracture du tibia avec la réserve. Deux indisponibilités qui tombent au pire moment, quand chaque détail peut peser dans la balance.

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‎Dans une course à la montée où la moindre faille se paie comptant, ces absences obligent Saint-Étienne à revoir ses certitudes. Au-delà du simple aspect comptable, c’est la profondeur d’effectif qui est mise à l’épreuve. Et dans le Chaudron, on sait que les matchs se gagnent autant avec les jambes qu’avec les nerfs.

‎Troyes arrive avec de sérieux arguments

‎Pendant que les Verts serrent les dents, Troyes, lui, récupère des cartouches. Le retour de suspension de Mounaim El Idrissy constitue une excellente nouvelle pour Stéphane Dumont. L’attaquant apporte percussion, mobilité et surtout cette capacité à faire basculer une rencontre sur un appel bien senti ou une demi-occasion.

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‎Autre élément qui peut compter : Paolo Gozzi a repris l’entraînement après plusieurs mois d’absence. Sa présence éventuelle dans le groupe renforcerait encore la solidité troyenne. En clair, l’ESTAC se présente presque au complet, avec un effectif qui retrouve du souffle au meilleur moment. Une mauvaise nouvelle de plus pour Sainté, qui aurait sans doute préféré croiser un adversaire diminué.

‎Le vrai test : le mental du Chaudron

‎La question implicite qui se pose dès lors est de savoir si l’ASSE peut malgré tout faire la différence ? La réponse est oui, à condition de transformer cette adversité en moteur. Historiquement, Geoffroy-Guichard a souvent sublimé les Verts dans les grands soirs, et ce contexte de pression peut devenir un levier émotionnel.

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Ce match ne se jouera pas uniquement sur la feuille de match, mais sur la capacité de Saint-Étienne à imposer un rythme et une intensité que Troyes ne pourra pas suivre. Dans ce genre de duel, le football aime parfois l’ironie : quand tout semble mal engagé, c’est souvent là que les grandes équipes écrivent leurs plus belles réponses.