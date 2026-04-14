Mercato RC Lens : Grosse offre en vue pour Robin Risser

Robin Risser croule déjà sous les offres à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Le portier du RC Lens est désormais dans le collimateur d’un cador de Serie A.

Mercato RC Lens : L’Inter Milan fonce aussi sur Robin Risser

Lors du dernier mercato d’été, le RC Lens a déboursé la modeste somme de 3 millions d’euros pour déloger Robin Risser. Et en l’espace de quelques mois, le gardien de but de 21 ans est devenu l’une des satisfactions des Sang et Or. Ses statistiques parlent pour lui.

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Robin Risser n’a concédé que 27 buts en 28 rencontres. Il trône actuellement en tête du classement des « clean-sheets » avec dix matchs sans encaisser de buts. De telles performances attirent forcément le regard de grosses écuries européennes. Après Newcastle et Tottenham, un autre prétendant vient de signaler.

25 millions d’euros pour son transfert

Tutto Mercato Web rapporte que l’Inter Milan envisage de s’attacher les services de Robin Risser dès l’ouverture du mercato. Le club italien verrait en lui le successeur idéal de Yann Sommer, dont le contrat expire en juin prochain. La direction lensoise peut en tout cas aborder les négociations avec sérénité.

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Son jeune gardien de but est sous contrat jusqu’en 2030. Le natif de Colmar a vu sa valeur marchande exploser au fil des matchs. Sa valeur marchande est désormais estimée à 25 millions d’euros. Les différents clubs intéressés sont donc prévenus.