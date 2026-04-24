Mercato RC Lens : Accord conclu pour un crack belge  

Alors que le départ de Wesley Saïd est désormais acté pour cet été, les dirigeants du RC Lens auraient déjà identifié son successeur. Thorgan Hazard est en route pour un retour.

Mercato RC Lens : Thorgan Hazard pour succéder à Wesley Saïd

Le RC Lens ne perd pas de temps. Face à la fin de contrat imminente d’Adrien Thomasson et au départ confirmé de Wesley Saïd, les dirigeants du club artésien cherchent de nouveaux cracks. Selon DHnet, un terrain d’entente existerait déjà entre le board lensois et Thorgan Hazard. À 33 ans, l’international belge se verrait proposer un contrat de deux saisons.

Certains pointeront son âge. Pourtant, Thorgan Hazard sort d’une saison solide sous les couleurs d’Anderlecht. Ses statistiques sont intéressantes : 15 buts marqués et 11 passes décisives délivrées. C’est le bilan d’un joueur au sommet de son art, capable de peser sur chaque rencontre de haut niveau.

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Pourquoi ce départ ? Les discussions entre Hazard et Anderlecht stagnaient. Le club belge ne proposait qu’une année. Le Racing Club de Lens a saisi l’opportunité. En offrant deux ans de contrat garantis, les Sang et Or répondent précisément aux exigences du milieu offensif.

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Thorgan Hazard, c’est aussi un CV européen solide. Avec plus de 30 matchs de Ligue des Champions et des années passées au Borussia Dortmund, il apportera de l’expérience au vestiaire. Son rôle sera de compenser le vide laissé par Wesley Saïd dans l’animation offensive. Sous les ordres de Pierre Sage, ce profil créatif pourrait devenir la nouvelle gâchette offensive.