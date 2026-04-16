‎RC Lens-PSG : Grosse annonce après les polémiques !‎‎‎

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Le feuilleton autour du choc entre le RC Lens et le PSG a enfin trouvé son épilogue. Après plusieurs jours de tensions et de débats, la LFP a enfin officialisé la nouvelle date de ce duel reporté sous fond de polémiques.
RC Lens-PSG :Une date qui met fin au feuilleton
Le duel tant attendu entre les Sang et Or et le PSG aura finalement lieu le mercredi 13 mai, une décision désormais actée. Ce report, longtemps source d’incompréhensions, met un terme à une séquence qui a agité les deux camps. À Lens, la pilule avait eu du mal à passer, le club artésien s’étant opposé à un report de cette confrontation.
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Le report initial, demandé par le PSG pour mieux préparer sa campagne européenne, avait nourri une forme d’agacement, presque une grimace nordiste bien assumée. La qualification parisienne en demi-finale de Ligue des champions a clairement dicté le calendrier. Impossible de maintenir l’ancienne date sans perturber l’agenda continental du leader parisien.
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Sportivement, ce rendez-vous prend une dimension immense. Pour le PSG, il s’agit de conserver son avance ; pour le Racing Club de Lens, c’est une occasion en or de relancer le suspense. En clair, ce match ressemble à une finale avant l’heure, avec cette saveur rare des soirées qui écrivent une saison.