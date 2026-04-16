‎RC Lens-PSG : Grosse annonce après les polémiques !‎‎‎

Le feuilleton autour du choc entre le RC Lens et le PSG a enfin trouvé son épilogue. Après plusieurs jours de tensions et de débats, la LFP a enfin officialisé la nouvelle date de ce duel reporté sous fond de polémiques.

‎ RC Lens-PSG :Une date qui met fin au feuilleton

‎Le duel tant attendu entre les Sang et Or et le PSG aura finalement lieu le mercredi 13 mai, une décision désormais actée. Ce report, longtemps source d’incompréhensions, met un terme à une séquence qui a agité les deux camps. ‎À Lens, la pilule avait eu du mal à passer, le club artésien s’étant opposé à un report de cette confrontation.

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Le report initial, demandé par le PSG pour mieux préparer sa campagne européenne, avait nourri une forme d’agacement, presque une grimace nordiste bien assumée. ‎La qualification parisienne en demi-finale de Ligue des champions a clairement dicté le calendrier. Impossible de maintenir l’ancienne date sans perturber l’agenda continental du leader parisien.

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‎Sportivement, ce rendez-vous prend une dimension immense. Pour le PSG, il s’agit de conserver son avance ; pour le Racing Club de Lens, c’est une occasion en or de relancer le suspense. En clair, ce match ressemble à une finale avant l’heure, avec cette saveur rare des soirées qui écrivent une saison.