Mercato RC Lens : Nouvelle offre XXL pour Samson Baidoo

Le jeune défenseur du RC Lens, Samson Baidoo attise les convoitises des géants d’Europe. Un club de Serie A est prêt à faire de folie pour le recruter lors du prochain mercato estival.

Mercato RC Lens : La Juventus fonce sur Samson Baidoo !

À peine revenu, déjà convoité. Vendredi soir, le RC Lens a vu le retour de son solide défenseur, Samson Baidoo. Mais pendant que l’Autrichien retrouvait ses appuis sur la pelouse, un nouveau géant européen s’invitait en coulisses pour bousculer son avenir.

Le public Sang et Or l’attendait depuis le 7 février. Après plus de deux mois d’absence, le roc lensois a enfin croisé le fer avec Toulouse, offrant à Pierre Sage un atout important pour aborder le sprint final du championnat.

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L’infirmerie n’a pas éloigné les regards indiscrets. Malgré son indisponibilité, les recruteurs des plus grands clubs n’ont pas déserté les tribunes de Bollaert. Déjà courtisé par Manchester City, Liverpool et l’Inter Milan, le crack autrichien voit un nouveau prétendant débarquer.

D’après les informations du journaliste Ben Jacobs, la Juventus Turin suit désormais de très près l’évolution du joueur. Si la Vieille Dame n’a pas encore dégainé d’offre officielle, son intérêt pour le profil du défenseur lensois est au moins concret. Les dirigeants artésiens ont anticipé l’assaut.

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En prolongeant son contrat jusqu’en juin 2030, le club a sécurisé l’un de ses éléments les plus précieux, s’assurant une sérénité totale lors des négociations à venir. Le Racing Club de Lens ne vendra que s’il le décide. Le futur de Baidoo dépendra de sa capacité à enchaîner les matchs sans rechute d’ici la fin de saison. Si ses jambes tiennent, il va crouler sous les offres dès l’ouverture du marché estival.