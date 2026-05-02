Lionel Messi a mis fin au rêve de Damson Idris de devenir footballeur

Damson Idris se présente comme la plus grande victime de Lionel Messi, l’homme qui l’a contraint à stopper sa carrière de footballeur. L’acteur britannique a récemment expliqué la raison de la fin de sa carrière au ballon rond.

Lionel Messi : le dessous de la fin de carrière de Damson Idris au foot

Damson Idris n’avait pas forcément pour plan premier de devenir acteur de cinéma. C’est pourtant bien le football qui occupait l’esprit du vainqueur 2020 du Male Performance in Film. Celui qui a joué dans F1, Farming ou encore Zone hostile travaillait à intégrer un jour le haut niveau lorsqu’il a vu Lionel Messi à l’œuvre et le football de l’Argentin n’avait d’égal à aucun autre.

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« Je voulais devenir footballeur. J’ai joué jusqu’à l’âge de 18 ans, et ensuite, je me souviens avoir vu Lionel Messi jouer. Il avait environ 23 ans, précise l’acteur hollywoodien avant d’ajouter : « Et je me suis dit : Je ne serai jamais aussi bon que ce gars-là ».

Idris a un message pour Messi

Lionel Messi est l’idole de Damson Idris au football. Il espère d’ailleurs le rencontrer, ce qui serait pour lui une preuve qu’il est béni. Mais le natif de Peckham, dans le District londonien de Southwark, aura un message pour Léo Messi.

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« … Je lui dirai qu’il est la raison pour laquelle j’ai abandonné le football, parce qu’il était tellement bon », a-t-il confié.