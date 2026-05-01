PSG – Lorient : Grosse surprise dans le onze de Luis Enrique

Ce samedi après-midi, le PSG reçoit le FC Lorient dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, pourrait opter pour un large turnover pour cette rencontre.

Le PSG avec sa classe biberon face au FC Lorient ?

Après l’énorme match face au Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des Champions, la fatigue s’est fait sentir chez plusieurs joueurs du PSG. Entre la victoire (5-4) contre le club allemand et le choc retour à l’Allianz Arena mercredi prochain, Luis Enrique a décidé de faire confiance à sa classe biberon.

Ce vendredi à l’entraînement, le staff du Paris Saint-Germain a ainsi convoqué un groupe très rajeuni, signal clair d’une profonde rotation en vue de la réception du FC Lorient ce samedi à 17 heures, à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Avec six points d’avance sur le RC Lens, Luis Enrique va surtout chercher à faire souffler ses hommes un bon coup avant la réception des Merlus demain après-midi.

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Les hommes d’Olivier Pantaloni n’ont plus vraiment rien à jouer avec leur belle 9e place, synonyme de maintien assuré pour la saison prochaine. Du côté du PSG, il y a déjà cinq absents confirmés, notamment Ilya Zabarnyi et Gonçalo Ramos, qui sont suspendus pour ce match. Un coup dur pour Luis Enrique, qui aurait aimé aligner ses remplaçants pour faire souffler les titulaires habituels.

Blessés cette semaine, le gardien Lucas Chevalier et le latéral droit Achraf Hakimi sont aussi forfaits pour la réception du FC Lorient. Tout comme le jeune Quentin Ndjantou, toujours à l’infirmerie.

Pour autant, le staff parisien ne devrait pas prendre de risques et des cadres comme Joao Neves, Vitinha, Marquinhos, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia devraient bien être préservés avant un rendez-vous européen qui permettre au PSG de disputer la finale de la Ligue des Champions le 30 mai prochain au Puskás Aréna de Budapest, en Hongrie.

L’ancien coach du Barça, qui n’a jamais eu peur de faire confiance aux jeunes depuis son arrivée sur le banc du Paris SG, pourrait donc le démontrer encore une fois ce samedi après. Surtout que le risque de regretter le turn-over demeure minime.

La compo probable du Paris SG face à Lorient

La compo probable du Paris Saint-Germain contre le FC Lorient pourrait donc s’articuler autour de Matvey Safonov dans les buts, Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit, en remplacement d’Achraf Hakimi, blessé pour plusieurs semaines, Ilya Zabarnyi et Willian Pacho en charnière centrale et Lucas Hernandez à gauche.

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Au milieu de terrain, Senny Mayulu pourrait être associé à Lucas Beraldo et Fabian Ruiz, un trio qui avait bien fonctionné à Angers (3-0), le weekend passé. En attaque, Kang-In Lee et Bradley Barcola devraient encadrer le jeune Ibrahim Mbaye, appelé à pallier la suspension de Gonçalo Ramos.

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Présents à l’entraînement du jour, les jeunes Arthur Vignaud, Dimitri Lucea, Aymen Assab, Rayan Abo El Nay, Thomas Cordier et Pierre Mounguengue ne devraient pas démarrer, mais leur présence sur la feuille de match est déjà une récompense, une exposition, et peut-être quelques minutes en fin de match si le score le permet.