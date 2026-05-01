PSG : Urgent ! Mauvaise nouvelle avant l’arrivée de Lorient

Quatre jours après sa demi-finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le PSG reçoit le FC Lorient pour la 32e journée de Ligue 1, ce samedi après-midi. Mais les nouvelles ne sont pas reluisantes avant ce match.

Un attaquant du PSG suspendu pour le match contre Lorient

Titulaire lors de la victoire du PSG contre Angers SCO (0-3), Gonçalo Ramos avait été expulsé. L’attaquant portugais connaît sa sanction après son carton rouge. Expulsé pour deux cartons jaunes samedi contre Angers (3-0), l’attaquant du PSG Gonçalo Ramos a été sanctionné d’un match de suspension ferme et un avec sursis.

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La commission de discipline de la LFP s’est prononcée ce mercredi soir sur le carton rouge reçu par le numéro 9 du PSG à Angers samedi dernier. Le buteur de 24 ans écope ainsi de deux matchs de suspension, dont un avec sursis, et sera donc suspendu pour la réception du FC Lorient ce samedi après-midi au Parc des Princes.

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Une mauvaise nouvelle pour Luis Enrique, l’entraîneur du Paris SG, qui avait probablement prévu de faire jouer les remplaçants ce weekend afin de faire reposer ses cadres en vue du choc retour des demi-finales de Ligue des Champions contre le Bayern Munich mercredi prochain, à l’Allianz Arena.

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Supersub du Paris Saint-Germain, l’ancien avant-centre du Benfica Lisbonne a plus de mal lorsqu’il est titularisé par Luis Enrique. L’international portugais est peu trouvé par ses coéquipiers et plus maladroit devant le but.

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Mais sa suspension pour le match de ce samedi va obliger le staff parisien à aligner un des cadres qui a joué mardi soir face aux hommes de Vincent Kompany. Cependant, les jeunes Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye pourraient offrir d’autres solutions à Luis Enrique contre les Merlus d’Olivier Pantaloni.