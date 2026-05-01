Mercato ASSE : Un milieu arrive, le coup de génie de Montanier

Le technicien de l’ASSE, Philippe Montanier dégote un milieu de terrain pour le prochain mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert du meneur de jeu.

Mercato ASSE : Montanier lorgne un crack en Ligue 2

L’ASSE joue gros. Ce déplacement à Rodez s’annonce périlleux pour des Verts décimés, mais l’enjeu est de taille. La montée en Ligue 1 dépend de ce résultat. Dans l’Aveyron, les hommes de Philippe Montanier n’auront pas le droit à l’erreur.

Dans les coulisses du Forez, le téléphone chauffe. Le mercato s’agite déjà à Saint-Étienne. Plusieurs noms circulent avec insistance autour du club stéphanois. Un profil fait notamment rêver les supporters : Nolan Binet. Le milieu de terrain de l’USBCO a littéralement crevé l’écran cette saison. Sa présélection en Équipe de France Espoirs confirme son ascension sous les couleurs de Boulogne-sur-Mer.

À voir

Mercato : 85M€ ! L’OM vise un transfert hallucinant cet été

‎Lire aussi : Mercato ASSE : KSV prépare un double coup de folie à 13M€

Venu d’Istres l’été dernier, ce jeune talent a explosé sous les ordres de Fabien Dagneaux. Binet impressionne les recruteurs. C’est un joueur fiable. Il est déjà prêt pour le haut niveau. Les supporters de l’AS Saint-Étienne n’ont d’ailleurs pas oublié sa prestation magistrale dans le Chaudron le 31 janvier dernier.

Lire la suite sur l’ASSE

Mercato ASSE : C’est confirmé, un nouveau phénomène arrive

‎Mercato ASSE : Ça avance pour Koffi, les Verts fixés ?

À voir

PSG – Lorient : Grosse surprise dans le onze de Luis Enrique

Rejoindre Saint-Étienne serait une bonne option. Ce profil de travailleur créatif correspond exactement à la philosophie du coach Philippe Montanier. À l’ASSE et Ivan Gazidis de saisir cette chance, d’autant que sa valeur marchande n’est estimée qu’à un petit million d’euros sur Transfermarkt. Le dossier est sur la table. Les Verts tiennent là une occasion unique de renforcer leur entrejeu à moindre coût.