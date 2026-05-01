Mercato : 85M€ ! L’OM vise un transfert hallucinant cet été

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Mason Greenwood a de fortes chances de quitter les rangs de l’OM lors du prochain mercato estival. De son côté, le club marseillais viserait un transfert record avec l’attaquant anglais.

Aucun espoir de conserver Greenwood pour l’OM ?

Si l’Olympique de Marseille ne parvient pas à accrocher la Ligue des Champions, en terminant au minimum 4e de Ligue 1, il semble bien difficile de croire que la seule nomination de Stéphane Richard en qualité de président va convaincre les meilleurs joueurs d’Habib Beye, dont Mason Greenwood, de rester sur la Canebière la saison prochaine.

Surtout que le club aurait un manque à gagner de 50 millions d’euros. Par ailleurs, la tension est lourde autour du joueur : il ne parle plus au directeur sportif Mehdi Benatia et le vestiaire reproche à l’ancien de Manchester United son manque d’efforts.

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Sauf retournement de situation sportif et un discours très convaincant du prochain directeur sportif, le joueur de 24 ans se dirige tout droit vers un départ de l’OM. Sur les antennes de RMC Sport, Éric Di Meco a très clairement indiqué qu’un départ de Mason Greenwood lors du prochain mercato estival apparaît de plus en plus comme une évidence.

« Je me dis : est-ce que ce garçon va avoir envie de rester dans un projet sans Ligue des Champions avec des clubs qui vont venir le voir avec des salaires qui seront peut-être très importants ? L’histoire va naturellement se régler pour l’intérêt des deux parties », a confié l’ancien défenseur marseillais sur le plateau du « Super Moscato Show ».

Entre l’attractivité financière des clubs intéressés et l’incertitude autour du projet olympien, l’hypothèse d’un transfert semble prendre de l’épaisseur et l’Olympique de Marseille semble déjà s’y préparer avec de fortes ambitions.

L’OM attend entre 70 et 85M€ pour Mason Greenwood

L’avenir de Mason Greenwood continue d’alimenter les débats à l’OM à l’approche du mercato estival. Auteur de 25 buts et 10 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le partenaire d’Amine Gouiri s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif marseillais, mais aussi comme l’un des dossiers les plus sensibles de l’été à venir.

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Entre son poids sportif, sa valeur marchande et l’intérêt grandissant de plusieurs clubs européens, son avenir à Marseille reste incertain. En effet, selon les informations d’Ekrem Konur, Greenwood est dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin, l’Atlético Madrid et Manchester United. Pour le laisser partir, l’OM réclamerait entre 70 et 85 millions d’euros.

« Mason Greenwood suscite l’intérêt des plus grands clubs européens, l’Olympique de Marseille l’estimant entre 70 et 85 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain, la Juventus et l’Atlético Madrid sont notamment sur les rangs, tandis que Manchester United dispose d’une clause de revente de 50 % », explique l’Insider turc sur Twitter.

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