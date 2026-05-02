PSG : Luis Enrique fait un choix fort pour Lorient

Le PSG reçoit le FC Lorient ce samedi (17h, Parc des Princes) dans un contexte de rotation assumée, à ‎quatre jours d’une demi-finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. Pour cette confrontation de Ligue 1, Luis Enrique envisagerait de titulariser Renato Marin, troisième gardien du club âgé de seulement 19 ans.

‎PSG : Renato Marin, la carte surprise de Luis Enrique face à Lorient ?

‎Il y a des noms qui ne disent rien au grand public, et puis un samedi soir, tout change. Renato Marin fait partie de ces joueurs fantômes des effectifs professionnels, ceux qu’on aperçoit à l’entraînement sans vraiment y prêter attention. Pourtant, le portier de 19 ans pourrait se retrouver dans les buts du Parc des Princes face aux Merlus. Une occasion de profiter à la fois de la blessure de Lucas Chevalier et de la précieuse gestion d’un Luis Enrique qui n’entend pas brûler ses cartouches avant Munich.

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D’après les informations du Parisien et de RMC Sport, Marin pourrait être titularisé face au FC Lorient. ‎Sa seule apparition officielle cette saison ? Une Coupe de France face à Fontenay, en 32e de finale, bien loin des projecteurs de la Ligue 1. Ce n’est donc pas un baptême du feu ordinaire qui l’attendrait, mais une première en championnat sous la pression d’un Parc des Princes qui, lui, ne fait pas dans la demi-mesure.

‎Luis Enrique, le stratège qui joue au Tetris

‎En conférence de presse ce vendredi, le technicien espagnol n’a rien lâché ou presque. Fidèle à son style, il a entretenu le flou tout en livrant, entre les lignes, une philosophie de jeu qui lui ressemble : « J’ai tout fait avec les gardiens. Au Barça B, chacun a joué sept matchs. Je suis ouvert aux changements dans le foot. Toutes les options que vous dites sont possibles. C’est un peu Tetris car on a besoin de gagner trois points », a-t-il déclaré. Le message est clair : personne n’est intouchable, pas même le gardien.

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‎Ce pragmatisme, certains l’appellent de la rotation, d’autres de l’inconscience. Luis Enrique, lui, appelle ça de la gestion. Et force est de constater que depuis son arrivée à Paris, le poste de gardien n’a jamais été traité comme une citadelle imprenable, mais comme une variable tactique au même titre que n’importe quel autre poste.

‎Le titre en Ligue 1, une affaire pas encore pliée

‎Derrière le casting surprenant se cache une réalité comptable que Paris ne peut pas se permettre d’ignorer. Le PSG n’est pas encore champion. Lens, six points derrière au classement, reste en embuscade avant le choc direct du 13 mai à Bollaert. Autrement dit, un faux pas face aux Merlus ne serait pas qu’une anecdote, ce serait une mauvaise nouvelle à digérer en pleine semaine européenne.

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‎La semaine dernière face à Angers, Luis Enrique avait déjà fait tourner son effectif avec parcimonie. Même logique attendue contre Lorient : gagner sans s’épuiser, avancer sans se découvrir. Le PSG est un funambule en cette fin de saison, et son entraîneur marche sur le fil avec une sérénité déconcertante.

‎Munich comme horizon, Lorient comme test de lucidité

‎Derrière chaque décision de Luis Enrique en ce moment se profile l’ombre de l’Allianz Arena. Mercredi dernier, dans une ambiance que le monde du football a unanimement saluée, le Paris SG a livré une demi-finale aller de légende, en s’imposant sur le score de 5-4 face au Bayern. Désormais, il s’agit de ne pas gâcher cet élan par une blessure de trop ou une fatigue mentale accumulée.

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‎Titulariser Renato Marin, c’est envoyer un signal fort à Safonov tout en testant la profondeur d’un effectif qui devra tenir jusqu’au bout. Si le jeune portier passe l’épreuve sans trembler, Luis Enrique aura gagné sur tous les tableaux. Et si jamais il vacille ? L’Espagnol assumera, comme toujours. C’est précisément ce qui le rend si difficile à prendre en défaut.